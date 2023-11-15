利空淬煉 氣候變遷股票長線買點浮現

今年以來極端氣候頻繁出現，對全球經濟的威脅益加嚴峻。根據「自然通訊」(Nature Communications)期刊最新研究，2000年至2019年的20年期間，包含野火、熱浪、乾旱和其他可歸因於全球氣候變遷的極端事件平均每年造成1,430億美元損失、平均每日損失3.91億美元，包含被奪走的人命、建築物損毀及其他資產損失。

富蘭克林證券投顧表示，為了應對氣候變遷的挑戰，聯合國氣候峰會成為盤點各國實現巴黎協定的具體進展。今年11/30~12/12聯合國氣候變遷綱要公約第28次締約方會議(COP28)即將登場，預計將以2015年《巴黎協定》為基礎，討論將全球氣溫升幅控制在1.5°C、各國自主貢獻減碳計畫、逐步減少化石燃料、乾淨能源及氣候融資等議題。

富蘭克林證券投顧指出，儘管全球股市短線仍將受到地緣政治、美債殖利率走勢及財報消息牽動而波動，但這並未改變全球政府和企業投入氣候變遷的努力，包括歐盟十月宣布推出促進風力發電一籃子計畫，將改善風力發電的融資管道並加快許可，改革各國再生能源招標方式，而法國也宣布2035年風力、太陽能及水力發電合計發電量預計將從2022年的63.5吉瓦擴大至140~175吉瓦以上，媒體報導中國將在11月底聯合國氣候峰會前發布甲烷減排路線圖，將持續創造投資商機。建議投資人趁近期股市震盪之際分批加碼或採大額定期定額策略，在投資組合中納入全球氣候變遷主題型股票基金，掌握長線行情。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆(Craig Cameron)表示，由於應對氣候變遷需要大量資本投資且回收期較長，美債殖利率彈升衝擊氣候變遷股票近期表現。儘管我們認為全球利率不太可能回到歷史低點，但也不太可能長期維持在目前這麼高的水準，全球應對氣候變遷的急迫性依舊，企業和政府的脫碳努力也在持續加溫，應對氣候變遷的相關投資可能推遲但卻不容忽視。卡麥隆指出，現在正處於『氣候變遷投資主題』的關鍵時刻，不同於過往氣候變遷投資多集中在替代能源、電動車等單一產業，隨著『排碳有價可循』的時代來臨，全球各行各業都將面臨減碳、轉型，適者生存、不適者淘汰的挑戰，看好各產業中已做好轉型準備，並能透過提供低碳產品或服務的企業將成為未來的市場贏家。

應對高利率造成股市估值調整的波動，卡麥隆表示，我們透過『全球化、多元產業配置及價值面精選持股策略』，期能降低投資組合的下檔風險，並趁短線波動擇優布局股價被錯殺的標的。截至2023年九月底，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金投資組合的平均本益比為12.87倍、股價淨值比1.69倍、股價現金流量比7.45倍，均低於對應大盤指數_摩根士丹利所有國家世界指數的17.27倍、2.67倍及9.69倍，投資區域為歐洲43%，北美27%、亞洲21%、現金6.4%，主要布局產業包含原物料、工業、科技及公用事業。

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