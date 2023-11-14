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美債漲破天！這4家金控子銀行遭空襲..前3季減損擴大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

美債殖利率9月底飆到4.62%，部分金控下子銀行慘遭空襲。13家金控旗下子銀行今天公布第三季財報，包括中信銀、華南銀、國泰世華銀和凱基銀等4家金控子銀行前三季金融資產未實現評價損失擴大，可能進一步衝擊子銀行上繳配息能力。

據截至9月底財報，13家金控旗下子銀行淨值共2兆7,453億元，較去年底增加了2437億元，淨值仍現緩步回升，主因是今年前三季股市順風、且各銀行獲利依舊亮麗推升所致。

若進一步看金融資產未實現評價損失，則各家不同調。中信銀前三季金融資產未實現評價虧損增加32.66億元，9月底未實現評價虧損126.6億元，是13家金控旗下子銀行中，減損擴大最多者。

其次是華南銀，前三季帳上未實現虧損也增加18.76億元、9月底未實現評價虧損195.03億元。

國泰世華銀前三季未實現虧損增加17.4億元、9月底未實現評價虧損138.94億元，凱基銀9月底未實現評價虧損59.72億元，前三季虧損略增0.54億元。

前三季帳上有增加金融資產未實現評價利益者，則以北富銀和兆豐銀最多，前三季各增加53.8億元和53.3億元，第一銀和合庫銀各增加38~39億元之譜，元大銀也增加約35億元，其餘四家則約莫增加3~20億元之間。

銀行主管坦言，9月底美債殖利率飆升到4.62%仍較去年底3.83%，還增加了79個基本點（1個基本點是0.01個百分點），讓銀行持有債券部位評價減損擴大，但因每一家對債券投資組合結構不一，就會呈現不同結果。

該主管說，一般銀行持有海外債與國內債券配置是6:4，有些銀行則持海外債比重又更高，但債券除區分國內外債券，又還分為固定、浮動、長短天期，或是持有公債、公司債與金融債等，不同資產配置就會產生不同盈虧的結果。

不過，即便13家金控旗下子銀行中，有9家銀行、前三季帳上未實現金融資產評價利益增加，但到9月底數字來看，除了北富銀未實現金融資產有評價利益外，其餘12家金控旗下子銀行帳上的金融資產評價仍呈現虧損。

法人說，子銀行帳上金融資產評價虧損，除衝擊子銀行上繳母金控的配息實力外，也壓縮了實現資本利得的空間，但第四季美債殖利率回落、加上股市回升，料將讓各銀行縮減帳上未實現評價損失。

債券 凱基銀

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