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捐血捐愛 華南永昌證券攜手華南期貨

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
華南永昌證券董事長黃進明(右二)及總經理林長慶(右三)、執行副總鍾選鳳(右一)、華南期貨總經理曾祥煥（左二）、華南期貨副總經理嵇成嘉（左一）帶領同仁攜手捐血做愛心。華南永昌證券／提供
華南永昌證券董事長黃進明(右二)及總經理林長慶(右三)、執行副總鍾選鳳(右一)、華南期貨總經理曾祥煥（左二）、華南期貨副總經理嵇成嘉（左一）帶領同仁攜手捐血做愛心。華南永昌證券／提供

華南永昌證券攜手華南期貨共同響應醫療財團法人台灣血液基金會「非常缺血，缺血告急」的號召，今(14)日舉辦「捐血捐愛、華南永昌作伙來；一袋一願、公益永續心念傳」捐血活動，邀請客戶、公司同仁、集團子公司及鄰近公司行號一同挽袖，捐血做公益。

華南永昌證券董事長黃進明表示，愛心捐血活動是非常有意義的公益活動，感謝志工團隊不畏辛苦，協助捐血人填寫表格、核對資料及引導等工作，讓捐血車護理師可更有效率地執行業務，更感謝前來捐血的夥伴們一同傳愛，守護國人醫療量能。

秋冬季節向來是缺血高峰期，今天的捐血活動由華南永昌證券執行副總鍾選鳳率先捐出熱血，以實際行動善盡企業社會責任。為了感謝愛心捐血人，華南永昌證券及華南期貨特別準備捐一袋血送超商200元禮券，捐二袋血贈送400元超商禮券及豐富禮品，華南永昌證券及華南期貨將持續與全民肩並肩，共同維持血庫供血量穩定，用熱血讓愛流動。

華南永昌證券致力於推動企業共好理念，積極投入金融知識推廣、藝術文創活動、促進體育發展等公益作為，服務群眾從證券客戶，擴展到長者、身心障礙者、弱勢兒童等。針對金融產品，華南永昌證券也秉持專業提供大眾「信賴、熱誠、創新」的多元金融服務，貫徹集團數位轉型策略，自行開發「華南e指沖」APP。12月中旬正式上線後，將讓客戶透過業界獨創介面迅速掌握投資每秒鐘，輕鬆完成交易，實踐友善金融；未來華南永昌證券會持續支持政府政策及社會公益，傳遞溫暖正能量到社會各個角落。

捐血 期貨 禮券

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