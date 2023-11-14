被騙還有「代辦人」幫你討錢？金管會示警

詐騙新手法？近兩個月，金管會竟接獲近百件，替被騙受害人「代辦」遞件陳情，要求銀行局轉知銀行返還警示帳戶剩餘款項；銀行局副局長童政彰呼籲，民眾被騙「要報案、不代辦」，避免遭受第二次詐騙。

金管會還發現，這些委託的「代辦人」都集中在特定少數人，這些「代辦人」都是個人，還出具被騙受害人委託書，當銀行局試圖聯繫當事人時甚至也聯繫不到；金管會建議民眾直接跟銀行請求協助，不要透過第三人，一旦有收取對價，很可能就是詐騙。

依現行規定，警示帳戶若有被害人匯（轉）入之款項未被提領時，銀行應依開戶資料聯絡開戶人，與開戶人協商並返還警示帳戶內剩餘款項事宜，包含得洽請警察機關協尋一個月等。

當銀行無法聯絡開戶人（例如人頭戶）時，銀行會透過匯（轉）出行通知被害人，這時候被害人需檢具報案三聯單，還要跟銀行簽切結書確認屬實。

換言之，當民眾被騙時，第一步驟應該是先去報案，由警方確認金流流向，若來得及阻擋金流，就可以協助民眾領回警示帳戶的餘額。

童政彰說，有些民眾被騙後，基於隱私、誤信第三人謊稱可以透過他去追回警示帳戶內的款項，因此選擇代辦。

但這時候民眾需提高警覺，要注意三大關鍵，一是代辦是否收取對價的費用？二、需有被害人親自去報案的三聯單，還需有被害人親赴銀行簽妥切結書，三、應由被害人直接跟銀行請求協助，而非找銀行局陳情。

金管會表示，民眾如果遭遇詐騙應儘速向警察機關報案，若有第三人表示可以代為向金管會陳情，協助向銀行要求處理警示帳戶內款項發還事宜，並收取費用時，民眾應提高警覺，小心注意是否涉有詐騙。