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傳7家銀行理專違法銷售澳豐商品 金管會要查
媒體報導有7家銀行理專涉違法販售澳豐金融商品，並且假藉銀行之名取得民眾信任，金管會銀行局副局長童政彰今天表示，金管會調查之後，只有一家銀行的客戶有投訴前理專，該理專現已離職，且並未帶走客戶資料，另外該銀行再清查之後，已沒有其他理專銷售澳豐的金融商品。童政彰也指出，將再去了解其他6家銀行的狀況。
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