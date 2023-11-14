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上市ETF基金財報申報無紙化 即日起實施

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所表示，為配合主管機關推動對投信投顧事業申報資料之數位化改善措施，並減少上市ETF發行人申報負擔，已於今年11月13日公告修改相關辦法，簡化上市ETF發行人ETF基金財報申報相關規定，即日起實施申報無紙化。圖／聯合報系資料照
證交所表示，為配合主管機關推動對投信投顧事業申報資料之數位化改善措施，並減少上市ETF發行人申報負擔，已於今年11月13日公告修改相關辦法，簡化上市ETF發行人ETF基金財報申報相關規定，即日起實施申報無紙化。圖／聯合報系資料照

證交所表示，為配合主管機關推動對投信投顧事業申報資料之數位化改善措施，並減少上市ETF發行人申報負擔，已於今年11月13日公告修改相關辦法，簡化上市ETF發行人ETF基金財報申報相關規定，即日起實施申報無紙化。

證交所表示，考量現行ETF的基金公開說明書及基金財報已上傳至公開資訊觀測站，投資人已可透過公開資訊觀測站查詢相關資訊；而因應監理需求之基金每月資產負債報告書，現行均已上傳至投信投顧公會之基金月報申報平台，證交所已無再收取紙本文件必要，故證交所修訂營業細則第47條之1，刪除有關投信事業須再檢送ETF基金財報紙本及重複申報基金每月資產負債報告書之相關規定。自即日起，上市ETF發行人的基金年度、半年度財務報告不須再另向證交所提供紙本，且基金每月資產負債表亦無需重複申報至證交所。

證交所實施投信事業數位化申報措施後，將大幅節省上市ETF發行人的例行申報時間及成本，提升申報便利性，並減少100%紙張浪費，促進減碳及友善環境目標。證交所將持續推動ESG，於強化投資人資訊獲取管道之前提下，研議申報作業資訊無紙化、數位化，以減輕業者申報作業負擔，攜手邁向永續發展。

證交所 ETF 財報

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