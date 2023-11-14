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台新金總座林維俊：預期明年現金股利優於今年

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金控總經理林維俊今日在線上法說會表示兩大因素對明年股利配發樂觀看待。本報資料照片
台新金控總經理林維俊今日在線上法說會表示兩大因素對明年股利配發樂觀看待。本報資料照片

台新金控旗下台新銀行的獲利創下同期新高，明年台新金股利配發水準是否優於今年也引發市場矚目，台新金總經理林維俊今天在法說會表示「樂觀看待」明年的股利水準，因為三大因素加持，除了獲利佳，另兩個因素分別是併保德信的廉價購買利益還有39億元作為後盾，以及帳上投資的未實現損失已縮小，都可強化明年的配發現金股利實力。

台新金控旗下台新銀行今年前三季已獲利121億元，為成立以來史上同期新高紀錄，年增率超過3成，金控前三季獲利為121.02億，年增46%。對於明年配股配息是否優於今年？林維俊回應將「樂觀看待」。

林維俊表示，若扣除併購相關的利得，仍較去年同期成長27.6%。今年獲利不錯，尤其是「廉價購買利益」（收購者以較低之價格買進公平價格較高的被收購公司，收購者要在收購日一次認列）回轉的特別公積，去年只回沖一部分來配股，「現在尚有39億元，必要時可用以增加配股能力。」加上未實現損失也縮小，因此明年配股配息樂觀看待。

另外，針對淨利差提升，台新金財務長賴昭吟表示，淨利差提升是因為第3季放款成長所帶動，放款利差仍高於非放款利差，第4季會延續第3季動能，但由於存款成本也有反映，所以會微幅下降，全年仍可維持1.22%水準。

台新金也表示，今年前三季SWAP（換匯交易）收入約在27億元左右，來自台美利差，由於利率仍在高檔，第4季仍會持續第3季的SWAP收入；另外台新人壽也表示，若台美利差收縮，台新壽險避險成本會縮小，預計會在明年下半年隨著美國啟動降息而發生。

台新金認為，利率會持續高原期一段時間，短期看不到下跌趨勢，明年下半年利率就會下行，明年國內景氣應會「前低前高」。

台新金指出，旗下主要獲利引擎台新銀行表現穩健，各項放款業務均穩健成長，帶動前三季全行總放款年增達5.0%，從幣別來看，其中外幣放款年減9.7%，新台幣放款則有6.8%成長，全行總存款則年增12.4%，存放比71.8%。前三季淨手續費收入達91億元，較去年同期成長5.1%，主因保險經紀手續費收入增加。而在信用卡相關業務方面，簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達19.3%、31.9%，有效卡數也持續成長已逾447萬張，而特約商店家數近16.8萬家持續成長並穩居市場前列。

子公司台新人壽在持續推出新產品及銀行保險通路銷售動能支撐下，累計前三季總保費收入則為214.43億元，其中初年度保費(FYP)收入95.4億元，該收入市占率由去年底的1.7%成長至1.85%，業界排名也由第14提升至第13；此外，前三季負債成本率持續下降，由去年同期3.92%下降至本季度3.82%。此外，分期繳與利變型保單大增，其中，分期繳保費占總保費量57%。

在子公司台新證券業務表現方面，在投資收益回升及經紀業務成長助攻下，台新證券前三季稅後淨利為11.1億元，年增達114.1%。

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