台新金控旗下台新銀行的獲利創下同期新高，明年台新金股利配發水準是否優於今年也引發市場矚目，台新金總經理林維俊今天在法說會表示「樂觀看待」明年的股利水準，因為三大因素加持，除了獲利佳，另兩個因素分別是併保德信的廉價購買利益還有39億元作為後盾，以及帳上投資的未實現損失已縮小，都可強化明年的配發現金股利實力。

台新金控旗下台新銀行今年前三季已獲利121億元，為成立以來史上同期新高紀錄，年增率超過3成，金控前三季獲利為121.02億，年增46%。對於明年配股配息是否優於今年？林維俊回應將「樂觀看待」。

林維俊表示，若扣除併購相關的利得，仍較去年同期成長27.6%。今年獲利不錯，尤其是「廉價購買利益」（收購者以較低之價格買進公平價格較高的被收購公司，收購者要在收購日一次認列）回轉的特別公積，去年只回沖一部分來配股，「現在尚有39億元，必要時可用以增加配股能力。」加上未實現損失也縮小，因此明年配股配息樂觀看待。

另外，針對淨利差提升，台新金財務長賴昭吟表示，淨利差提升是因為第3季放款成長所帶動，放款利差仍高於非放款利差，第4季會延續第3季動能，但由於存款成本也有反映，所以會微幅下降，全年仍可維持1.22%水準。

台新金也表示，今年前三季SWAP（換匯交易）收入約在27億元左右，來自台美利差，由於利率仍在高檔，第4季仍會持續第3季的SWAP收入；另外台新人壽也表示，若台美利差收縮，台新壽險避險成本會縮小，預計會在明年下半年隨著美國啟動降息而發生。

台新金認為，利率會持續高原期一段時間，短期看不到下跌趨勢，明年下半年利率就會下行，明年國內景氣應會「前低前高」。

台新金指出，旗下主要獲利引擎台新銀行表現穩健，各項放款業務均穩健成長，帶動前三季全行總放款年增達5.0%，從幣別來看，其中外幣放款年減9.7%，新台幣放款則有6.8%成長，全行總存款則年增12.4%，存放比71.8%。前三季淨手續費收入達91億元，較去年同期成長5.1%，主因保險經紀手續費收入增加。而在信用卡相關業務方面，簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達19.3%、31.9%，有效卡數也持續成長已逾447萬張，而特約商店家數近16.8萬家持續成長並穩居市場前列。

子公司台新人壽在持續推出新產品及銀行保險通路銷售動能支撐下，累計前三季總保費收入則為214.43億元，其中初年度保費(FYP)收入95.4億元，該收入市占率由去年底的1.7%成長至1.85%，業界排名也由第14提升至第13；此外，前三季負債成本率持續下降，由去年同期3.92%下降至本季度3.82%。此外，分期繳與利變型保單大增，其中，分期繳保費占總保費量57%。

在子公司台新證券業務表現方面，在投資收益回升及經紀業務成長助攻下，台新證券前三季稅後淨利為11.1億元，年增達114.1%。

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