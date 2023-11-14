離家抵家 中信形象影片首映
歷時兩年籌備，累積逾一千個小時拍攝製作的中國信託「離家 抵家」品牌形象影片，昨天舉行台灣首映會，以紀錄片形式刻畫外派員工克服思鄉之情，不畏新型疫情，選擇留在泰國奮鬥的勇氣和拚勁；並記錄台、泰員工雖無血緣關係，仍跨越文化隔閡，融合為「新家人」的感人情誼，鼓勵年輕世代抱持尊重包容異國文化的心，勇敢跨海追夢。
中信銀泰國子公司ＬＨＦＧ金融集團總經理施景富表示，中國信託相信「家」超越地理與血緣關係限制，希望拓展「家」的定義，歡迎不同國家朋友一起加入這個大家庭。
中國信託秉持We are family的品牌精神，二○一六年起透過數支影片闡述「家」的不同意義，最新的「離家 抵家」品牌形象影片，描繪中信銀外派至泰國ＬＨＦＧ金融集團服務的三名員工克服對家人的思念、語言及文化差異，最後融入當地文化，與泰國同事交織出「新家人」的感情，以及遇到百年疫情，仍不畏艱難留在異地打拚的心路歷程。
影片中呈現的情節，包括隻身在外讓家人操心的掙扎；獨自帶著女兒前往泰國，兩人相依為命勇敢面對新生活，國際化的環境讓女兒學習包容不同文化、變得更有自信；把握外派機會舉家搬到泰國，太太一路支持先生圓夢，並感謝公司照顧外派家庭，讓小孩在國際學校接觸不同文化，培養國際觀。此外，影片也訪談泰國同事，細數台、泰職場文化差異及互動點滴。
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