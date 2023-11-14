信用卡殺成紅海 發卡龍頭：限縮回饋合理

國內多家發卡銀行紛紛公告明年的分期零利率、紅利回饋等優惠縮水，中信金控總經理陳佳文昨天第三季法說會的記者會指出，信用卡已因為過度競爭變成「紅海市場」，而且以前分期零利率的提供是因為利率水準貼近零，如今情況已不同，不論台幣、外幣利率都上升，限縮回饋也是合理作法。

中信銀是國內最大發卡銀行，發卡龍頭表態，也引起市場矚目。陳佳文說，信用卡是銀行及客戶最高頻接觸的產品，例如民眾一天用了好幾次信用卡，但不見得每天都上分行，所以是維護客戶忠誠度的重要產品；但台灣的信用卡市場過度競爭，獲利微薄，加上墊款成本大增，信用卡有延遲支付的效果，銀行就得要墊款，而過去接近零利率，銀行業會提供六期、十二期、廿四期零利率，為了增加刷卡量，等於無息借給客戶，然而台幣利率現在升了百分之一、外幣利率也增加，對資金成本產生很大衝擊，所以限縮回饋也是合理。

陳佳文表示，「生意長期不賺錢，對消費者及營運都不好。」中信的信用卡市場排名，獲利也是市場第一，另外如三大手續費收入也維持第一很久，也會配合此趨勢審慎檢視，去調整業務及獲利結構。

對於取消分期零利率或限縮回饋，其他銀行業者指出和升息的影響密切相關。一家中型發卡行指出，一年半前的利率只有百分之○點三，「現在已超過百分之一」，讓銀行的代墊款成本大增，中型銀行代墊成本一年大增三千五百萬元，大型銀行更超過五千萬元，甚至上億元。

業者說，推分期或點數回饋在很多項目反而倒賠，導致各銀行全面性的限縮點數回饋、分期、現金回饋等。例如，兆豐銀行已通知大幅拉高市區停車的點數折抵門檻。

永豐銀行則公告原本分三至廿四期的分期利率，從百分之六至百分之十四點五，如今起跳利率拉高至百分之八，明訂三、六、九期利率分別為百分之八、百分之九、百分之十點五。

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