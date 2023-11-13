有「3特徵」台資銀小心！金管會睽違4年將赴大陸實地金檢

金管會主委黃天牧今天表態，2024年將赴大陸做實地金檢，時間與地點都會先和大陸監理機關溝通。這也是金管會從2019年、睽違四年後、2024年再赴大陸做實地金檢。

據了解，金管會規畫將在2024年中赴陸金檢，一次將金檢兩家台資銀行大陸分行，又以「久未檢查、業務規模量大、及單一業務成長較快」者這三大特徵最易被選中為金檢目標。

立委賴士葆今天在財委上質詢，何時將在赴大陸實地金檢？金管會官員說，受疫情影響，金管會從2020年起被迫暫停赴海外實地金檢，直到2022年下半年才恢復跨國金檢。

2024年將重啟赴陸實地金檢，主要金檢重點除看台資銀大陸分行放款、風險管理、如何因應大陸風險情勢、及當地主管機關要求政策等，官員說，因通常赴陸都需要跟陸方先取得聯繫，確認後才發動金檢，一般來說，都是5~6月才會成行。

官員也說，即使因為疫情而無法赴陸作實地金檢，但在2020、2021年都有做場外檢查，即在台灣總行也會看大陸分行資料；直到2023年恢復海外實地檢查，今年就去了香港、美國、澳洲和東南亞國家。

2024年除新增赴大陸實地金檢外，也會再赴美國、香港、東南亞國家做實地檢查，每次一趟都會至少去看兩家台資銀行分行，看一個分行大概一周左右，若是美國地區則會更注重資安、洗錢防制，及當地主管機關在意的事項是否落實等。

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