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OTSO Fintech黑森科技 獲300萬美元Pre-A輪投資

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
OTSO Fintech董事戰龍(左起)、OTSO Fintech執行長段凱譯及寬量國際創辦人暨執行長李鴻基。圖／OTSO Fintech提供
OTSO Fintech董事戰龍(左起)、OTSO Fintech執行長段凱譯及寬量國際創辦人暨執行長李鴻基。圖／OTSO Fintech提供

以AI數據驅動智能社群交易平台「SoFinX」為全球金融經紀業務提供商提供服務的金融科技新創OTSO Fintech(黑森科技)今(13)日宣布，已獲得300萬美元（約台幣9700萬元）Pre-A輪投資，所挹注的資金將幫助OTSO Fintech加速拓展SoFinX全球市場，開創WaaS (Wealth-Management as a Service)的全新面貌。

這次Pre-A輪亮點投資者包括AVA Angels安發元天使基金、炙星投創、雲豹能源科技共同創辦人譚宇軒，以及上市電子公司老闆個人資金，看好OTSO Fintech以AI數據驅動交易生態系統，將豐富的多元資產流動引入金融市場。

OTSO Fintech執行長段凱譯表示，在網路世界裡，KOL是備受關注的關鍵意見領袖，其聲量常讓KOL影響力左右眾多網民想法；而在交易世界裡，「SoFinX智能社群交易平台」則是提出「KOI (Key Opinion Investor)」概念，藉由SoFinX平台，匯聚全球、跨經紀商的優秀投資者成為KOI，不是單純發文章、拍影片，而是以這些KOI的真實交易數據作為訊號源，讓其他缺乏投資經驗或沒有時間進行市場研究的投資者，可以觀察、評估，進而使用平台功能自行組合、跟隨這些KOI的交易訊號，根據統計數據，勝率接近80%。

段凱譯表示，SoFinX是讓所有投資者都能夠簡單操作、所有金融交易商戶都需要的投資賦能工具，OTSO Fintech最大的信念在於「讓統計數據說話」。

段凱譯指出，SoFinX的概念看似簡單，但如何運用「數據」建構這個平台很不容易，多年為全球金融經紀業務提供商提供全方位線上服務的經驗，讓OTSO Fintech確信，「數據是交易世界中最實在也最珍貴的資產，也是能夠真正幫助投資者及經紀商的利器，除了匯聚KOI的真實交易訊號，OTSO Fintech的專業數據團隊，再將每天每分每秒的龐大投資數據分析並轉化成容易解讀的指標工具，幫助投資者進行交易決策。

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