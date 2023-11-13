Visa攜手新創COMMEET 推出首張數位企業卡解決方案

Visa攜手新創COMMEET，推出首創業界的數位企業卡解決方案，與玉山銀行、永豐銀行、國泰世華銀行合作，將商務卡虛擬化，打造全新數位企業卡，幫助企業高效管理龐雜企業金流、強化數位內控。

據調查 ，中小企業使用最多的專業雲端工具前三名包含「整合統籌（22.7%）」與「財務金融（11.9%）」，在未來三年內更將提高採用比率將各達35% 及 24%。 Visa數位企業卡結合 COMMEET 智能費用管理系統，即是以企業財務管理的痛點出發，透過銀行端審核企業額度，企業可自訂消費類型、交易時間、次數與額度等條件，並依需求立即生成交易子卡，完成交易後也能即時追蹤費用動態，交易異常更能立即鎖卡。不論批發採購、差旅支出、網路商店等消費皆能精準有效控管，員工不用再代墊款項、釋出報帳時間，一站達成財務管理。

COMMEET 智能費用管理系統運用AI光學字元辨識技術（OCR），手機App拍照即可匯入紙本單據資料，並將單據保存於雲端；通過Visa數位企業卡消費，系統可即時取得交易資訊並自動生成報銷單，解決零用金及多門店管理等營運痛點，一站掌握所有金流動向。

Visa預估，以資訊、軟體服務業及製造業為例，採用 Visa數位企業卡、COMMEET App及AI光學字元辨識技術，與傳統現金支付及紙本報銷比較，最高為企業節省80%報銷作業時間，大幅提升營運管理效率。

Visa台灣總經理趙麗芳表示，73% 全球小型企業認為數位支付是成長關鍵 ，數位支付為企業拓展商機的重要支柱，但全球45%中小企仍使用現金與支票進行企業對企業（B2B）支付 。Visa協助將創新金流引入企業支付領域，推出業界首張數位企業卡，與銀行夥伴及科技新創夥伴COMMEET 打造創新的企業支付解決方案。

COMMEET 創辦人暨執行長洪明楓表示，COMMEET是全台第一家結合各種支付情境，協助企業做財務流程管理數位轉型的公司，以一站式軟體即服務平台（SaaS）協助企業集中管理破碎化數據及簡化人工費用管理流程，不論是服務業、零售業、軟體業、資訊科技業等產業皆能適用，讓差旅支出、零用金管理、門店管理更智慧便利。

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