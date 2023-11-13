清呆卡潮啟動 紅利點數也「被清掉」？金管會14天內要了解

10月底起陸續有9家銀行宣布啟動清呆卡，卡友只要超過一年未刷卡或開卡將會被停卡，立委林楚茵今在財委會上說，清卡機制配套不足，包括清卡前，銀行通知卡友的時間，及卡友原有權利的處理。金管會主委黃天牧說，將在兩周內找大型發卡行了解清卡措施，確保清卡配套完整。

林楚茵說，部分銀行宣布2024年一月起啟動清卡機制，目前金管會《信用卡業務機構管理辦法》只規定，如有權益、優惠變動，銀行在變動60天前要通知持卡人，但是銀行要停卡前需不需要通知？卡片內的紅利、回饋金、里程會自動歸零嗎？會不會影響信用評等？

銀行局局長莊琇媛表示，目前沒有明文規定清卡前多久要通知，所以是回歸到各銀行契約規範，據了解，目前銀行都會在停卡前30天再通知卡戶。

她補充，銀行啟動清卡機制主要是資本適足性計算的問題，金管會會持續了解是否影響持卡人的權益，例如累積紅利等等。

銀行主管說，清呆卡前會先通知卡友、並建議卡友將所剩下的紅利點數盡快兌換完畢，若沒兌換完畢、通常就是逾期消失，但「被清掉」者並不會影響其信用評等。

黃天牧也說，金管會將研擬清卡機制是否應法制化，金管會將在兩周內找幾家較大的發卡銀行，了解清卡配套情況，確認清卡動作、時程完整。

林楚茵強調，單一銀行要做清卡可能影響層面不大，但是越來越多銀行要加入，金管會就應該提出統一規範，尤其現在是銀行為了因應資本適足性問題主動清卡，不是持卡人自己停卡，更不能侵害持卡人的權益。

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