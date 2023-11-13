永豐金法說會／股東樂！總座掛保證：獲利創新高、股利比今年高

永豐金（2890）小股東樂翻！永豐金總經理朱士廷今（13）日主持法說會，掛保證今年永豐金獲利一定創新高，剩下兩個月沒有甚麼問題，股利也一定比今年好，且一定還是不會動用資本公積配息。

朱士廷並指出，這波調薪中，銀行員工這波調薪是4％，加上整體金控所有員工伙食津貼從2400元調高到3000元，漲幅就是2.5％，其餘金控與金控子公司員工產業而不同。

永豐金控今日舉行2023年第3季法說會，朱士廷表示，2023年前9月自結淨收益達410.8億元，年成長10.9%；稅後淨利達157.5億元，年成長21.7%，金額皆創同期歷史新高，累計每股盈餘1.29元，年化ROE(股東權益報酬率) 12.67%，每股淨值14.40元。

永豐金今年前十月稅後已經大賺168.11億元，續創歷史新高，不但超越去年全年獲利，也已經超越2021年全年歷史新高記錄稅後純益161.7億元，朱士廷指出，剩下兩個月不會有太大變化，代表永豐金控今年獲利一定創新高，股利也一定可以比今年好。外資11月以來敲進永豐金控，持股比增加0.2個百分點，股價10日收18.5元。

永豐金控長期獲利成長性優於同業，稅後淨利截至2023年前9月，近三年年複合成長率(CAGR)高達 19.5%，優於其他金控同業合計的3.6%。

朱士廷表示， 2023年前9月整體淨收益創下歷年同期新高表現，主要受惠於交易利得大幅成長；手續費淨收益達115.1億元，則是受惠於證券子公司經紀手收動能回溫；其他淨收益109.4億元，年成長93.4%，主要是銀行子公司金融交易利得以及證券子公司資本利得的大幅成長。

永豐銀行2023年前9月稅後淨利127.3億元，較去年同期成長5.4%，永豐銀行總經理莊銘福表示，成長動能主要來自於金融交易利得，因此其他淨收益較去年同期增加80.5%。永豐銀行前9月稅後淨利近三年年複合成長率(CAGR)為18.7%，優於其他金控旗下銀行同業合計的10.9%。資產品質保持優異，逾放比率僅0.10%，備抵呆帳覆蓋率1359%。

永豐金證券2023年前9月稅後淨利30.6億元，相較去年同期增加176.1%，主要受惠於資本利得年成長1580%，且整體手收較去年同期增加9.7%。永豐金證券總經理張李章隆表示，證券持續拓展多元手收以降低單一市場風險，前9月包括複委託、基金保險、借券占整體手收比重達到35%。今年推出「豐雲學堂2.0」版本，前三季的流量已突破千萬，根據Similarweb網站流量數據平台，台灣線上開戶前十大券商中，永豐金證券官網流量持續居於領先地位，成為投資人初入市場的熱門理財教學平台。