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市場觀望美經濟數據發布 新台幣貶1.4分暫收32.366元

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
台幣今盤中震盪走衰。（本報系資料庫）
台幣今盤中震盪走衰。（本報系資料庫）

聯準會主席鮑爾上週公開談話，市場解讀鮑爾態度偏鷹，態度趨於觀望本週經濟數據公布，今（13）日新台幣對美元匯率開在32.33元，開盤受台股上漲激勵，升值開出，不過隨著台股收斂漲幅及亞幣整體偏弱，盤中震盪走衰，最低貶1.9分至32.371元，早盤由升轉貶，午盤貶1.4分，暫收32.366元，交易金額3.25億美元。

市場態度趨於觀望本周公布的零售銷售指數、消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）等關鍵經濟數據，今日國內匯市交易冷清，除了新台幣外，主要亞幣今日偏弱，日圓、人民幣及韓元均呈貶勢，不過在美元指數同樣稍貶的情況下，貶幅不大。

消費者物價指數 台股 台幣匯率

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