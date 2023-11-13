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好羨慕！ 一銀年終逾七個月 加薪上看7％

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導
第一銀行董事長邱月琴宣布加薪及年終。第一銀行／提供
第一銀行董事長邱月琴宣布加薪及年終。第一銀行／提供

好消息，第一銀行宣布，明年發放的年終獎金（總獎酬月數）可望逾七個月，且規劃全面加薪4％，再加上升等晉級、滿級的獎勵金，整體調薪幅度上看7％，優於市場水準。

第一銀行11日歡慶124周年行慶並舉辦「員工登山健行活動」，全台12區同日展開，合計逾8,000人共同參與，第一銀行董事長邱月琴也同時宣布，年終及加薪計畫。

在台北場的健行活動，第一銀行董事長邱月琴、總經理李嘉祥，還有第一金控總經理陳芬蘭都親臨現場，跟員工一起同樂。今年以來獲利表現亮眼的第一銀行，截至10月底稅前淨利已突破235億元，為與同仁共享努力打拼的成果，邱月琴也公布關於明年獎金、加薪的好消息，並期許再創佳績。

邱月琴同時鼓勵同仁於日常公務外，多多關心留意自己的健康狀況，讓身心狀態獲得平衡，在工作上更加勝任愉快。而今年登山健行活動特別以第一銀行ESG（環境、社會、公司治理）年度歌曲《Ｅ起動起來》展開暖身，全場參與者隨著節奏伸展，開啟熱鬧序幕。

這次台北場活動還增設親子互動遊戲攤位，闖關完成可獲得小粉獅相關週邊商品；此外，邱月琴更準備200個祝福紅包送給小朋友們，孩子們領取紅包後手足舞蹈的模樣，為活動增添不少親子互動的樂趣。後半段舉辦的摸彩在歡呼聲中逐一開出，邱月琴及李嘉祥更是大方加碼6萬元現金紅包，合計超過120個獎項讓參與同仁歡欣鼓舞，現場充滿刺激與歡樂的氛圍。

第一銀行響應國家婚育政策，除提供各項優於法令假別及生育津貼，第一胎10萬元、第二胎起每胎15萬元，生雙胞胎一次最高可以領30萬元，另有提供「結婚津貼3萬元」、「孕期交通津貼1萬元」，讓懷孕同仁於妊娠後期享有計程車費用補助，藉由舒適的交通工具降低通勤風險。

對於進行人工生育療程之女性同仁，第一銀行在今年提供了公股銀行首創的「人工好孕假」，每年度可享有2日且支給全薪，也可以按小時彈性請假來符合同仁實際需求，此假別的命名除了體恤女性同仁在孕育新生命過程中的辛勞，更代表了對同仁的支持與祝福。

第一銀行 紅包 加薪

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