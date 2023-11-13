快訊

醫院遭以軍包圍燃料耗盡…院內斷電3新生兒亡 譚德塞痛斥醫院變死亡現場

天氣轉涼口乾舌燥喝了水還是口渴？中醫建議「1類水果」解燥

影／逾8萬人一起High！Coldplay開唱周遭住家地震 「有進入侏羅紀世界的錯覺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國信評降為負向 黃天牧喊話免驚

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委黃天牧。記者蘇健忠／攝影
金管會主委黃天牧。記者蘇健忠／攝影

美國信評公司穆迪將美國展望調降為負向，對此金管會主委今日在財委會備詢前受訪指出，美國政府只是被調降長期展望，但信用評等並非調降，仍維持3A水準，因此沒有特別影響，對國內而言，不論是保險或銀行業，投資美債，風險權數應不會改變，但金管會仍會密切觀察。至於展望被降為負向，黃天牧認為可能因為兩黨對財政收支不同意見及政府收支的相關問題。

立委林德福詢問黃天牧金融業集中投資美國的安全性問題，對此黃天牧認為，美國由於成熟度、獲利及安全性，經常會使金融業列入首選，由於美國近幾年經濟成長良好，金融業繼續增加曝險應仍可有安全性的支持。

金融三業在10月獲利再創新高，對此黃天牧也表示，金融業的獲利固然很重要，但金管會也很在意三業的韌性，尤其今年是撲朔迷離，正面與負面消息都突然出來，這些都考驗三業的韌性，但整體而言，金管會今年對金融業展望仍樂觀。

延伸閱讀

網路情人買房又給錢？ 提供網銀、提款卡慘變詐騙人頭戶

NBA／本季破繭而出？勇士宣布執行庫明加和穆迪球隊選項

NBA／湯普森、庫明加缺陣 柯瑞高效42分率勇士輕取鵜鶘

黃天牧稱「台股基本面好」萬六沒破底 網不買帳：口號都一樣

相關新聞

金管會黃天牧：經濟成長穩步趨堅 樂觀看金融業獲利

市場預期美國升息循環邁向終點，台股大漲，是否股市穩了？金管會主委黃天牧說，最近美國聯準會對升息談話、及台股有些相關產業得...

美國信評降為負向 黃天牧喊話免驚

美國信評公司穆迪將美國展望調降為負向，對此金管會主委今日在財委會備詢前受訪指出，美國政府只是被調降長期展望，但信用評等並...

新台幣開盤升2.2分 為32.33元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.33元開盤，升2.2分

超高齡社會將至 宏泰人壽建議利用2險種轉嫁風險

台灣即將於2050年邁入超高齡社會，然而少子化的趨勢，讓人不禁為未來高齡生活後可能面對的景況感到擔憂；對於個人來說，這樣...

5策略+4引擎 開發金力行永續轉型

開發金控十日舉辦「ESG綠色影響力論壇」，開發金總經理龐德明致詞時指出，開發金致力推動綠色金融發展，積極參與綠色投融資，...

產險有起色 工程險賣最好

產險業10月獲利已全數公告，四家金控旗下產險公司10月單月持續獲利，合計四家產險10月賺5.01億元，前十月獲利部分，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。