美國信評降為負向 黃天牧喊話免驚

美國信評公司穆迪將美國展望調降為負向，對此金管會主委今日在財委會備詢前受訪指出，美國政府只是被調降長期展望，但信用評等並非調降，仍維持3A水準，因此沒有特別影響，對國內而言，不論是保險或銀行業，投資美債，風險權數應不會改變，但金管會仍會密切觀察。至於展望被降為負向，黃天牧認為可能因為兩黨對財政收支不同意見及政府收支的相關問題。

立委林德福詢問黃天牧金融業集中投資美國的安全性問題，對此黃天牧認為，美國由於成熟度、獲利及安全性，經常會使金融業列入首選，由於美國近幾年經濟成長良好，金融業繼續增加曝險應仍可有安全性的支持。

金融三業在10月獲利再創新高，對此黃天牧也表示，金融業的獲利固然很重要，但金管會也很在意三業的韌性，尤其今年是撲朔迷離，正面與負面消息都突然出來，這些都考驗三業的韌性，但整體而言，金管會今年對金融業展望仍樂觀。

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