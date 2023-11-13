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安聯投信：光通訊族群具轉機 低基期半導體族群反彈趨勢不變

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊展望半導體與其他次產業，手機與PC急單帶動半導體緩步復甦，低基期半導體族群反彈趨勢不變。另外，記憶體率先看到價格反轉向上，未來有望帶動景氣循環類股逐步走出谷底；AI加速光通訊基礎建設升級趨勢，加上去中化趨勢，或將為光通訊族群帶來轉機。

2024年產業重回成長軌道，但公債殖利率波動與經濟前景的不確定性，對評價面帶來一定程度的壓力，布局可回歸獲利基本面；在AI主題相關族群上，受短期財報數字尚無法跟上市場之前對未來預期所產生的落差，而出現拉回，則可留意長期投資價值的浮現。

安聯投信表示，投資人可以把關注重點放在基本面的觀察上，對於總經面等國際情勢等雜音的干擾，或可視為伺機逢低布局機會，不妨彈性運用定期定額、不定額扣款機制，應對多變市場，在等待市場回溫的同時，也可緩和市場波動可能對投資組合所造成的潛在影響。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期市場仍依舊受到包括利率維持在高檔、聯準會釋出訊息被多空解讀拉扯、維持半杯水的多空上下走勢；之前受市場高度預期前景所推升的相關主題、族群等，亦持續在籌碼面和評價面需要整理，以及等待更明朗的產業數據情況下，反覆消化、整理。

安聯投信台股團隊表示，目前市場主要預估均對2024年的資本支出展望維持正向；手機與PC急單開始有延續性，傳統伺服器開始出現庫存回補需求；車用與工業庫存修正持續；此外，各應用庫存調整與復甦進度不一，整體電子產業緩步復甦，預估明年有望溫和成長。

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