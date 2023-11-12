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信義鄉農會與興大USR舉辦茶藝表演與品茗活動

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
隆華國小茶藝師為來賓展演茶道，品茗信義鄉農會有機烏龍茶及紅茶。中興大學提供
隆華國小茶藝師為來賓展演茶道，品茗信義鄉農會有機烏龍茶及紅茶。中興大學提供

重塑信義鄉在地文化及推動產業發展，信義鄉農會與興大USR「梅好未來」，今(12)日舉辦茶文化推廣與好茶品茗活動。現場邀請到信義鄉隆華國小茶藝社展演茶藝，由經過專業訓練的小小茶藝師泡給來賓品茗，體驗信義鄉獨有的玉山烏龍茶及布農紅茶。

同時，為支持在地教育及茶文化的永續經營，農會結合企業社會責任(CSR)，以捐贈茶葉的方式讓企業進行認購，目前已吸引10家企業參與，茶葉認購價值已超過5萬元，收入將全數捐贈隆華國小校務與茶藝社發展。

現場也舉辦義賣活動，讓認同信義茶葉文化的來賓選購茶葉，義賣的利潤將全數捐贈於隆華國小。此次活動以「承香」為宗旨，象徵埋下這份文化的種子，扎根於信義鄉土地，建立永續文化。

信義鄉農會總幹事何建中表示，信義鄉農會非常重視文化的發揚及傳承。此次與中興大學合作，強調推廣多元教育及探索生活品味，創造一個發揚信義鄉茶葉與隆華國小茶道精神的機會。同時，農會也收到來自各方企業認同與支持，使這次活動更有意義。

中興大學校長詹富智表示，中興大學是一所非常重視社會責任的學校，為了提升地方農業發展與競爭力，農學院不遺餘力發展農業技術。信義鄉農會的梅子產品名聞遐邇，更是知名國片海角七號中馬拉桑的發源地。

中興大學食生系這次特別和農會合作，一同推廣信義鄉優秀的高山烏龍和紅茶，現場也邀請到信義鄉隆華國小的茶藝師為來賓展現茶藝，相信一份好的茶配上好的文化，能為茶葉帶來更好的體驗。

此次活動，興大USR「梅好未來」計畫主持人食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛，同時為農業部製茶廠衛生安全評鑑委員。

謝昌衛認為，信義鄉茶園座落於玉山山腳下，溫和的氣候使信義鄉擁有優秀品質的高山茶，但關注度遠不及仁愛、鹿谷、魚池等鄉鎮。因此，透過興大USR計畫帶領學生發揮創意、實踐所學，希望讓更多人看見信義鄉茶葉之美。

信義鄉隆華國小校長陳勇仁說，隆華的願景是培養學生成為有品德、品質、品味的好公民。隆華推展茶道已經有十年之久，茶道的精神-定、靜、安、慮、得，也深深印在學生心中。

此次活動，提供學生發揮所學的舞台，培養自我實現及認同感。也讓學生認識大學的視野、企業的高度、科技的輔助，接軌世界。

信義鄉農會現場舉行茶葉義賣活動。中興大學提供
信義鄉農會現場舉行茶葉義賣活動。中興大學提供
信義鄉農會與興大USR「梅好未來」今日舉辦茶文化推廣與好茶品茗活動，中興大學提供
信義鄉農會與興大USR「梅好未來」今日舉辦茶文化推廣與好茶品茗活動，中興大學提供

中興大學 農業

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