年輕世代步入職場 遠雄人壽：優先規劃意外險、醫療險

九年級年輕世代已經陸續步入職場，他們無所畏懼、勇往直前，然而，年輕，不應該是承受風險的本錢，遠雄人壽建議這群金融風險抵抗力較弱的保險輕貧族，透過低保費、高保障的保險商品，先建立好基本保障，如意外險與醫療保險，讓自己在往後追夢的路上更有力。

遠雄人壽指出，年輕人常在外面趴趴走，發生意外風險機率也較高，這階段的投保重點就是用最便宜的保費得到高保障，意外傷害醫療險是青年不可或缺及優先選擇的保險之一。「遠雄人壽意醫非凡傷害醫療定期保險附約」為意外失能加上醫療雙重保障的長年期保單，採定期繳費，保障至85歲，高齡保障不漏接。此外，如因意外導致1-6級失能，則提供整筆給付應急與長期照護補貼，讓失能生活照護更有依靠；且提供多項意外住院給付，放心治療免煩惱，另有意外住院手術、門診創傷縫合處置及意外內臟或腦損傷手術等給付，加強手術保障。最重要的是，意外致成第1-11級失能，免繳未到期保險費，負擔減輕且保障持續有效。

以22歲初入社會的職場青年為例，「遠雄人壽意醫非凡傷害醫療定期保險附約」保額1,000元、採20年期繳費，只要年繳3,660元，平均每天約10元的銅板價，即可擁有200萬元意外失能保障及多項意外住院和和手術保障，並提供1~11級失能豁免保費之功能，讓新鮮人無後顧之憂專心奮鬥第一份工作，且只要持續繳費20年，保障直至85歲。

遠雄人壽建議年輕人在規劃保障時，先求有再求好，優先考量基礎的意外險與醫療保險，未來可依不同階段與收入增加其他保障，但別忘了存保障的同時，也要透過規律的生活與運動習慣及早儲存健康資本，一步步地為自己建構美好的人生道路。

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