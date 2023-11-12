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網路家庭統計雙11當天業績 較去年同日有近雙位數成長

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

電商大檔期雙11正逢周末，廝殺競爭激烈，網路家庭（8044）統計旗下 PChome 24h 購物「1111激殺戰」在八大優惠攻略與加碼好康助攻下，雙11全天業績相較去年同期有近雙位數成長，尤其在11月11日凌晨及晚間8點至12點，因P幣與LINE購物限時加碼、信用卡與行動支付回饋加乘，以及最後2小時20品破盤激殺活動多管齊下，全站訂單湧現高峰。雙11正逢周末假日，電商業者也在11月12日當天持續拚假日業績。

PChome 24h 購物以3C為主力業務，雙11單日業績表現，3C熱銷品包括 Airpods Pro 2、iPad 第九代10.2吋、PlayStation 5 遊戲主機、iPhone 15 Pro Max、Roborock 石頭掃地機等，潮流藍牙喇叭 Marshall Acton II 完售；美妝品以雅詩蘭黛小棕瓶最受歡迎，銷量較上個月強勁成長17倍。此外，在11月11日最後2小時祭出20品破盤價的帶動下，GARMIN VENU 2 Plus 智慧腕錶買氣發威，成為熱銷黑馬。

網路家庭日前公布10月營收35.72億元，月增3.95%，連三月月增，但年減3.4%，近三個月呈年減或僅微幅持平去年同期；1-10月營收324.56億元，仍年減11.33%。上半年網路家庭營收194億元，稅前虧損1.29億元，歸屬母公司淨損2.07億元，上半年每股虧損1.65元。

網路家庭 營收

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