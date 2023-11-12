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匯市最前線／台幣32~32.5元波動

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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美國聯準會主席鮑爾再度放「鷹」，國內股匯市上周五（10日）雙雙下跌，新台幣匯率終場貶值9.4分收32.352元，過去一周貶幅0.15%。

央行統計顯示，新台幣匯率連四貶，累計貶值2.09角。

匯銀主管指出，美債殖利率上漲、美元走強，新台幣上周五盤中最低貶至32.378元，最多貶值1.2角，預期新台幣匯率短期維持32~32.5元區間波動。

新台幣 台幣匯率 美國聯準會

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鮑爾再放鷹 新台幣連4貶收32.352元

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