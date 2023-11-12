全球私募股權基金 熱度降溫

在全球經濟動盪的環境下，2022年全球私募股權基金募資金額呈現「倒V型」下跌趨勢，投資件數與金額同步下滑，且2023上半年數字亦不樂觀，台灣併購與私募股權協會理事長陳其宏表示，國際投資市場受全球資金退潮、估值下調等因素，影響私募股權基金市場熱度。

根據台灣併購與私募股權協會和勤業眾信聯合會計師事務所發表的2023台灣私募股權基金白皮書內數據顯示，2022年全球私募股權基金募資金額約8,700億美元，較2021年下滑12%。

德勤財務顧問總經理潘家涓分析，疫情期間因市場資金充沛，讓2021年私募股權活動十分盛行，而2022年上半年全球經濟景氣依然保持強勢，讓私募基金仍積極參與眾多投資案。

不過，隨著烏俄戰爭、地緣政治及下半年全球升息、整體經濟式微等負面因素罩頂下，投資規模亦有所下降，2022年全球私募股權基金交易總額達6,740億美元，較2021年下降27.1%，總投資件數則下降14.3%。且2023上半年數字亦不樂觀。

不過，長夜過後，黎明終將到來。中華民國私募股權投資商業同業公會理事長翁嘉盛表示，近幾個月與全球主流創投業者交流，大家都說過去幾個月資金取得較不容易，今年上半年狀況也不好，實際上已經呈現好幾季度下滑。

翁嘉盛強調，「但最近已經有止跌、和緩跡象，今年下半年看起來狀況較好，因為大家覺得已經接近谷底。」

瑞銀台灣全球投資銀行業務主管葉書維則預估，儘管今年全球併購交易量預估仍年減25%，而且連續第二年衰退，但展望2024年，業界預期併購活動會回溫，主要原因還是大環境的改善。

值得一提的是，過去是創投捧業者錢希望新創企業進行擴張，但現在矽谷不少企業進行裁員，在經濟不景氣下，不少創投業者也認為，現在投資新創企業金額變得更為「合理」，是很好切入的投資時間點。

佳世達集團投資長王立善舉例，佳世達這十幾年都專注於投資成熟的隱形冠軍企業，主要是資金配置有限，而新創企業很燒錢的特性，讓我們選擇投資穩健的中堅企業，但集團下一階段將把資金挪向新創，主要是高利率的時代，很多新創公司都在降價，是佳世達切入的好時機。

此外，潘家涓指出，在大環境不穩定下，全球企業投資趨勢呈現兩極化，一種是積極性投資人，願意在不確定環境下抓住顛覆機會，進一步鞏固在市場領導地位。

另一派投資人則會把投資金額縮小，但更強調的是重組與轉型。而兩種投資人共通性在於「整合」，有93%的私募股權領袖認為，是否能實現所期望的併購結果，取決於轉型與整合，包含在交易執行之前和執行期間提前推進的轉型措施。

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