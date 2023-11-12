科技業仍受青睞 投資逆勢增

經濟日報／ 記者吳凱中╱台北報導

儘管2022年全球私募股權基金投資規模年減27%，惟對科技產業的投資熱度不減反增，投資額逆勢年增2.8%，主要原因在美股下跌及全球通貨膨脹、利率上升等因素影響下，企業估值下降，使得私募基金得以用相對便宜的價格進行收購。

德勤財務顧問總經理潘家涓分析，科技領域吸引私募基金投入，主要在於該產業整體估值下降，而投資標的則多為成立較久，並擁有成熟品牌的軟體服務公司，占整體科技產業投資金額的88%。

以指標性收購案來看，Vista Equity Partners和Evergreen Coast以165億美元收購Citrix，並計劃將其與投資組合中的TIBCO合併。除科技業外，以產業區分，2022年第二大投資領域則為工業能源資產產業，較前一年度小幅增長，至於消費、金融服務及生技醫療產業皆大幅度衰退。

根據數據供應商Preqin統計，全球產業交易案的EV/EBITDA中位數由2021年的13.02倍降至2022年的10.94倍，科技產業更自2021年的17.38倍降至2022年的11.61倍。

而在國內市場，台灣併購與私募股權協會理事長陳其宏表示，近年併購焦點之一當屬電動車與車用領域，從上游的關鍵材料、中游的零件、到下游的成車至後端生態系，全球市場投資關注度皆持續提升。

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