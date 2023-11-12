私募股權基金 台灣去年交易額 劇減逾九成
全球經濟不景氣，導致投資併購縮手，台灣也無法置身事外。德勤財務顧問總經理潘家涓指出，2022年台灣私募股權投資活動件數本來就不多，但金額下降的非常劇烈，所以台灣2022年發展趨勢與全球非常相近。
根據台灣併購與私募股權協會和勤業眾信聯合會計師事務所發表的2023台灣私募股權基金白皮書內數據顯示，2022年台灣私募股權投資市場與全球趨勢相近，總體情勢的影響於下半年逐漸加劇，導致全年交易金額年減93%。
在通膨衝擊以及升息導致資金成本提高等因素影響下，國內外私募股權基金在2022年對台灣市場的投資行為轉向保守穩健。
此外，潘家涓表示，近期私募股權基金在評估投資案件時，已開始將台海地緣政治議題列入風險因子進行評估，並對投資策略與資金配比產生影響。
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