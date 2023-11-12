台灣168／金融三業前三季盈餘 寫次高

經濟日報／ 本報訊
金融三業前三季盈餘寫次高。（本報系資料庫）
金融三業前三季盈餘寫次高。（本報系資料庫）

據金管會統計，今年前三季金融三業（銀行、證券期貨投信保險業）稅前盈餘6,764.8億元、年增17%，已超車去年一整年獲利，創史上次高紀錄。金融圈預料，全年金融業獲利水準應會落在7,500億元左右。

科技發展預算將增近百億元

經濟部2024年科技發展預算高達389.8億，較去年度增加95.85億元。主要投入在前瞻半導體、5G、電動車、生技、淨零碳排等領域。在經濟部主導下，明年科技發展預算大幅增加百億元，要做產業後盾。

普發現金請領逾2,348萬人

財政部表示，普發現金作業順暢，截至領取期限今年10月31日止，請領民眾超過2,348萬人，占原估計人數99.7%。其中，以登記入帳938萬餘人最多，占比40.0%；其次是ATM領現，有570萬餘人，占比24.3%；直接入帳約有425萬人，占比18.1%；郵局領現有408萬餘人，占比17.4%。

去年百大集團企業獲利大減，台積電逆勢成長。（本報系資料庫）
去年百大集團企業獲利大減，台積電逆勢成長。（本報系資料庫）

去年百大集團企業獲利大減

根據中華徵信所調查，去年國內百大集團企業資產總額及營收創新高，分別為139.44兆元及37.72兆元，不過實質獲利反而衰減，稅後純益較2021年大減9.58%，僅3.38兆元，不過台積電逆勢成長，稅後純益1.02兆元，幾乎等於百大集團純益總額的1/3。

保險 投信

延伸閱讀

廣達前三季EPS 7.63元 賺贏去年全年

中美晶前三季每股純益12.96元 歷年同期新高

和泰車財報／前三季獲利驚人 EPS 33.13元

樂天銀今年前三季虧損縮減

相關新聞

全球私募股權基金 熱度降溫

在全球經濟動盪的環境下，2022年全球私募股權基金募資金額呈現「倒V型」下跌趨勢，投資件數與金額同步下滑，且2023上半...

台灣168／金融三業前三季盈餘 寫次高

據金管會統計，今年前三季金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘6,764.8億元、年增17%，已超車去年一整年獲...

私募股權基金 台灣去年交易額 劇減逾九成

全球經濟不景氣，導致投資併購縮手，台灣也無法置身事外。德勤財務顧問總經理潘家涓指出，2022年台灣私募股權投資活動件數本...

科技業仍受青睞 投資逆勢增

儘管2022年全球私募股權基金投資規模年減27%，惟對科技產業的投資熱度不減反增，投資額逆勢年增2.8%，主要原因在美股...

匯市最前線／台幣32~32.5元波動

美國聯準會主席鮑爾再度放「鷹」，國內股匯市上周五（10日）雙雙下跌，新台幣匯率終場貶值9.4分收32.352元，過去一周...

升息尾聲美元走弱 台銀看金價年底前再戰2000美元

以巴衝突爆發，金市避險買盤進場，國際黃金價格一度反彈衝破每盎司2000美元、但近期壓回；展望後市，台銀分析，除地緣政治風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。