台灣168／金融三業前三季盈餘 寫次高
據金管會統計，今年前三季金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘6,764.8億元、年增17%，已超車去年一整年獲利，創史上次高紀錄。金融圈預料，全年金融業獲利水準應會落在7,500億元左右。
科技發展預算將增近百億元
經濟部2024年科技發展預算高達389.8億，較去年度增加95.85億元。主要投入在前瞻半導體、5G、電動車、生技、淨零碳排等領域。在經濟部主導下，明年科技發展預算大幅增加百億元，要做產業後盾。
普發現金請領逾2,348萬人
財政部表示，普發現金作業順暢，截至領取期限今年10月31日止，請領民眾超過2,348萬人，占原估計人數99.7%。其中，以登記入帳938萬餘人最多，占比40.0%；其次是ATM領現，有570萬餘人，占比24.3%；直接入帳約有425萬人，占比18.1%；郵局領現有408萬餘人，占比17.4%。
去年百大集團企業獲利大減
根據中華徵信所調查，去年國內百大集團企業資產總額及營收創新高，分別為139.44兆元及37.72兆元，不過實質獲利反而衰減，稅後純益較2021年大減9.58%，僅3.38兆元，不過台積電逆勢成長，稅後純益1.02兆元，幾乎等於百大集團純益總額的1/3。
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