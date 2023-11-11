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家庭月所得只增105元、房價漲5成 台中人還買得動？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中房市意圖 記者游智文／攝影
台中房市意圖 記者游智文／攝影

近年台中房價大漲，不少業者表示，中科為台中人帶來就業機會、所得成長，因此帶動房價成長。不過，根據大台中不動產資訊平台統計，近年台中市家庭每月可支配所得成長大跳水，最新2022年統計結果，僅較前一年增加105元。

不過，同一年台中預售房價卻是大暴漲，根據國泰房價指數，2021年Q4台中預售屋平均成交價一坪29.3萬，但到2022年Q4，平均成交價來到一坪45萬，一坪大漲15.6萬元，漲幅高達53%。

台中正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示，所得減少將使得民眾的購買力下滑，對於不動產市場而言，不論是自住或置產，入手前思考期會拉長，加上金融管制持續，將使房地產市場的不穩定性變高。

根據統計，台中市家戶每月可支配所得，在2020年疫情前，每年都增加千元以上。其中2017年每月可支配所得為7.38萬元，較前一年增加5千多元，2019年也增加3500多元。

資料來源／大台中不動產資訊平台
資料來源／大台中不動產資訊平台

但疫情後大跳水，2020年萎縮至僅成長941元，不足千元，且逐年遞減，依最新統計結果，2022年家庭月所得約8.05萬元，僅較前一年小增105元，若加計通膨成本，實質可支配所得不升反降。

業者表示，所得減少除了影響日常開銷，也直接影響不動產購買力，購屋壓力變大。

以去年6月、今年9月來作比較，去年台中市中古大樓住宅中位數房價為960萬，若貸款7成，以30年期房貸來算，每月房貸金額約23,500元，房貸負擔率29.3%，還在三成以下，可合理負擔內。

但今年9月，台中市中古大樓住宅中位數房價為980萬，同樣以貸款7成，以30年期房貸來算，每月房貸約25,600元，由於房價上漲，加上利率上升，房貸負擔率達31.7%，已超出可合理負擔範圍。

資料來源／大台中不動產資訊平台
資料來源／大台中不動產資訊平台

除了購屋力下降，陳孟筠表示，值得留意的是，政府為抑制過熱的不動產市場，實施金融管制措施，除了建商，營造業也被列入管控對象限縮資金。

但營造業發包工程多為預付款屬性，向建商請款卻是採先施作、後付款，若難以獲得金融機構核貸支持，隨著營造業承攬工程愈多，須自行背負的代墊工程款就愈高，倘若代墊款水位達到不堪負荷程度時，恐將嚴重影響後續工程施作的推進與執行，直接受到波及的就會是廣大的購屋消費者，政府應適當檢討。

房價 房貸 通膨 台中市 全民基本所得

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