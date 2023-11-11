台幣四天貶值2.09角

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

美聯準會主席鮑爾再度放「鷹」，國內股匯市昨（10）日雙雙嚇跌，新台幣匯率終場貶值9.4分，收在32.352元；央行統計顯示，新台幣匯率已連續四天貶值，累計貶值金額達2.09角；因熱錢撤出，新台幣匯率從6日的32.143元高點，迅速回貶至32.352元，為逾一周新低。

匯銀主管指出，美債殖利率上漲、美元走強，新台幣匯率昨天盤中最低貶至32.378元，最多貶值1.2角，央行收盤前進場調節，使新台幣貶值金額縮至1角內後報收。因觀望氣氛濃厚，昨天成交量僅11.55億美元。

匯銀主管說，鮑爾日前表示，若情況需要，聯準會準備進一步升息，以降低通貨膨脹率至2%的長期目標。此話一出，美股大跌拖累台股，台股開低震盪，終場跌62點收16,682點。

匯銀主管說，外資昨天賣超台股70.7億元，在匯市也同步買匯撤出約5億美元，主要原因就是鮑爾的鷹派言論。過去一周，新台幣匯率累計貶值4.9分，貶值幅度0.15%。

央行統計顯示，美元指數昨天上漲0.34％，非美貨幣幾乎全數倒地。其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率貶幅0.51%、貶勢最重，星元與日圓也分別下挫0.35%與0.3%，至於新台幣與人民幣，昨天貶幅分別為0.29%與0.11%。

鮑爾在IMF華盛頓會議上表示，致力於確保利率高到足以使通膨回到2%的目標，但「還不確信我們已經實現了這樣的立場」。

新台幣 台幣匯率

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