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美債殖利率飆破5% 六大壽險10月獲利僅39.3億元為七個月低點

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
美債殖利率10月一度飆破5%大關，讓壽險業獲利蒙上陰霾。示意圖。路透
美債殖利率10月一度飆破5%大關，讓壽險業獲利蒙上陰霾。示意圖。路透

美債殖利率10月一度飆破5%大關，台股指數當月也大跌352點，讓壽險業獲利蒙上陰霾。據統計，因兩家壽險轉為虧損，六大壽險10月獲利僅剩下39.3億元、為七個月低點，今年前十月．六大壽險累計獲利為1,334.8億元，較去年同期大減42%。

其中，壽險龍頭國泰人壽10月稅後純益30.2億元，為六大壽險之冠，累計稅後純益333.6億元。國壽指出，10月獲利維持穩健，主要反映資本利得、經常性收益及匯兌利益挹注。今年以來金融市場持續波動，但公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現維持良好。

國壽指出，新台幣匯率10月貶值1.5角、貶幅0.46%，較9月貶幅1.28%縮小，使匯兌收益減少；不過國壽在外匯自然避險上的成效頗佳，使避險成本較9月下降。

富邦人壽10月稅後純益14.7億元，累計稅後純益為445.96億元。富邦人壽指出，10月主要投資收益來源為利息收入、基金配息收益及國內外股票及基金資本利得，據悉，富邦人壽10月處分國內外股票、基金等投資部位，實現獲利約22億元。

中信金控（2891）旗下台灣人壽，10月受惠於美元升值產生匯兌利益以及基金配息的挹注，單月稅後純益為16.16億元，累計前十月稅後純益為160.83億元。

開發金控（2883）旗下中國人壽，同樣受惠美元升值、降低匯兌成本，10月稅後獲利11.07億元，今年累計稅後純益為124.17億元。

南山人壽10月稅後淨損12.29億元，累計前十月稅後純益為369.89億元，10月虧損主因是為健全資產品質、強化未來獲利結構，操作重點以優化調整資產配置為主，也就是針對資產進行「汰弱留強」等調整。

新光金控（2888）旗下新光人壽10月虧損20.59億元，累計前十月稅後淨損99.68億元，主要是避險成本居高不下，抵銷掉新台幣貶值的匯兌利益，以及美債殖利率上升使股票震盪走跌，壓縮新壽股債資本利得空間。

壽險業 富邦人壽

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