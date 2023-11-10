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黃天牧自稱金管會是「小拇指」 鼓勵各界團結猶如5隻手指握拳拚淨零

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委黃天牧鼓勵各界團結猶如5隻手指握拳合力拚淨零。 圖/本報資料照片
金管會主委黃天牧鼓勵各界團結猶如5隻手指握拳合力拚淨零。 圖/本報資料照片

由五大金控合組的「永續金融先行者聯盟」今日舉行首年度執行成果發會。金管會主委黃天牧在致詞時以五個手指比喻社會大眾、金融業、企業、投資人、金管會各自在淨零推動上扮演的角色，更謙稱地金管會是作為金融業推動後盾的「小拇指」，強調「指頭」成為「拳頭」的必要條件：「是五根手指都能彎下身來，並且握緊，透過指頭的團結，才能發揮巨大的能量！」意謂各界須合作無間，才能成功推動淨零。

黃天牧形容，人的五根手指，每個手指力道都很小，但若合起來，成為拳頭，就會形成很大的力量。他細數，社會大眾如同大拇指，透過低碳消費、交通等行動，落實減碳在日常生活；金融業就像食指，作為推動淨零永續目標的指引者，透過投融資導引資金至永續發展相關的公共建設，並且促使自身與企業作淨零轉型；企業像中指，在手掌的中心，要有高的視野，規畫藍圖，並且將資訊公正傳遞給其他角色；投資人像像無名指，透過投資影響力，將象徵「名份」的戒指，賦予兼負永續發展大任的企業，促成產業追求永續發展的良性循環。

最後，黃天牧說：「金管會是小拇指！」是在追求淨零的沒有終點線的馬拉松中，廣納眾議，作為金融業強韌的後盾。

黃天牧還特別推薦兩本書，包括羅斯的「大失衡」，和喬治塞拉的「目的與獲利」，強調企業在推動淨零的重要性；他指出，「大失衡」強調全球數十億人口是被企業治理，而非政府治理，所以企業要承擔更多社會責任，「目的與獲利」則是強調企業提供公共財等對世界發揮的重要影響力。黃天牧認為，如何在企業主和企業攜手同心之下來解決許多氣候變遷、人口老化、社會不平、科技等各種治理議題，應是重要企業，尤其是金融機構該努力的方向。

黃天牧表示，五家金控在永續與淨零上提供更多公共財，承擔更多社會期待和角色，值得社會更多的信任；他也肯定，五家金控過去一年來在永續與淨零上，有很多表現，也得到很多好的國際永續評等，不論在減碳、導入綠色供應鏈、鼓勵企業訂減碳計畫、節能減碳措施，導入減碳研發運用，或是永續發展服務和工具等，都大有貢獻，更多企業與民眾因此了解永續。

黃天牧也指出，五家金控兼負金融業淨零推動工作平台召集人的重任，整合金融各界資源，匯集同業和跨政府部門與國外專家學者，並與金融總會、同業公會、週邊單位發展永續相關工具、指引與資料庫，認為各家金控是「勇於任事、積極自動」之外，還以福特汽車創辦人亨利福特的一席話：「聚在一起是開端，持續相伴是進展，共同奮鬥才是成功」，感謝五家金控跨越同業競爭的繁離，發揮相伴、共同奮鬥協助推動永續，發揮對社會大眾的正面影響。

黃天牧 金融業 減碳

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