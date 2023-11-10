揭開銀行清卡潮背後盤算？ 專家：信用卡有「這三種」就夠了

銀行清卡潮來了，逾2000萬殭屍卡友注意囉！近期傳出多家銀行，包括中信、台新等大咖銀行都要「清卡」，也有銀行進一步取消分期零利率的回饋。究竟，消費者該怎麼刷，才是最划算的選擇？

近幾年來，在銀行陸續公布新一年信用卡回饋權益的年底時，總會發現有許多優惠回饋縮水。今年甚至陸續傳出銀行開始清「呆卡」、取消分期零利率，或不納入回饋計算，以及市區停車所需點數拉高或免費機場接送的門檻調高等。

清呆卡、砍分期零利率，銀行大刀砍回饋是為什麼？

信用卡優惠回饋縮水，與銀行削減成本開支有很大的關係。過去，銀行發行信用卡其實並不賺錢，但是透過信用卡獲得新客戶後，可以更有效地向客戶行銷投資理財、保險等商品。

因此，銀行無論在面子、裡子都要拚了命地衝發卡量，不過現在也有銀行開始不拚流通卡數，而是以有效卡數（最近6個月內有刷卡消費紀錄的卡片）做為主要追求的目標。

以金管會公布的數據來說，截至今年8月的流通卡數高達5,766萬張之多，有效卡數則為3,683萬張，兩者有2,083萬張的差距。顯見將近四成信用卡，已經成為很久沒使用的「殭屍卡」。

而這些卡片就算已開卡未使用，或是未開卡，除了前期的製卡成本外，還有後續維護成本需要計算，可說是不小的負擔；甚至，還牽動銀行計算資本適足率，因此清理目前未使用的呆卡確實有其必要性，包括擁有897萬卡友的中信銀，以及玉山銀、星展銀、永豐銀、台新銀、第一銀、渣打銀、凱基銀及兆豐銀等9家銀行都已陸續表示，將針對1或2年以上沒有消費的呆卡進行註銷。

其次，近期也陸續傳出多家銀行通知持卡人，從2024年開始，不再提供分期零利率的優惠回饋，甚至未來還可能將分期利率往上調整。

縮減信用卡分期零利率優惠，主要是因為當卡友使用分期零利率的服務，銀行必須要先墊款支付；但是，過去兩年的升息環境，導致銀行墊款的成本也跟著提高，因此同樣也不得不減少優惠。

神卡年年有，卻年年走下神壇？

每年底都有信用卡優惠權益縮水的消息，消費者有什麼方式可以因應？

信用卡達人寶可孟指出，每隔一段時間，都有回饋優惠特別誘人的「神卡」誕生，但是這些回饋都是由銀行出於行銷需求，而採取的大撒幣策略。

但是，通常隔了一、兩年後，權益就開始陸續縮水，好比過去中信的Line Pay卡一開始給消費者國內外3％回饋無上限，但過了3年只剩下1％；玉山Pi拍錢包一開始主打2.5％點數回饋無上限，現在卻也只剩下1％回饋無上限。

寶可孟說，每年都有不同銀行推出回饋優惠相當誘人的神卡，藉此吸引消費者，但是當行銷預算用完後，優惠回饋自然就縮水，導致神卡黯然走下神壇。因此，碰到權益優惠縮水的情況，消費者可以考慮就換一張卡使用。

不怕優惠縮水，其實有這三種卡就夠了

「其實有三種卡就夠了！」寶可孟建議，民眾只要有國內主力卡、海外消費卡及主力通路卡這三種卡，每一種選擇1～2張就夠了。

他指出，消費者應盤點自己的消費需求，而後再來選擇「主力卡」。

寶可孟以自己所持有的主力卡「富邦尊御世界卡」舉例，次年免年費的門檻為一年36萬，一年有6趟免費機場接送，以每次1200元來說，相當於7200元的回饋；另外還有12次免費貴賓室可使用，再加上市區停車3小時免費，其實回饋不算少，相當適合常出國的商務人士。

至於海外消費卡可鎖定針對愛去國家的類型，例如目前海外消費回饋可達3％的日韓神卡。而針對常去通路，也可選擇有相應通路回饋的信用卡。

另外，有些信用卡的年費價格雖然乍看之下較為昂貴，不過，如果對於相關優惠有使用需求，辦這些卡也是相當划算的選擇。

像是俗稱大白的頂級卡「美國運通簽帳白金卡」，一年年費為3萬6800元，權益包括一年4次免費機場接送、無限次貴賓室，還有許多高檔餐廳的買一送一，只要能妥善運用也可以省下超過年費的價值。

因此建議消費者可以透過記帳，詳細了解自己的消費習慣，從中找到最適合自己使用的信用卡。

同時，如果辦年費較高，或免年費卻門檻較高的信用卡，也可以考量家人消費習慣，並辦附卡給家人使用，更容易累積刷卡額，讓家人及自己都享有優惠。

俗稱大白的頂級卡「美國運通簽帳白金卡」一年年費為3萬6800元，只要能妥善運用也可以省下超過年費的價值。取自臉書@American Express

不想燒腦研究，專家推薦兩張「無腦刷」好卡

寶可孟說，一般民眾每年底檢視持卡權益一到兩次即可，換掉不符合自己習費習慣的卡片，但也不用花太多寶貴時間「燒腦」。

他指出，如果只是想「無腦刷」，市面上也有一些權益不太會變動的卡片，如國內1.22％、海外2.22％無上限的現金回饋卡元大鑽金；或是像國內18元／哩、海外10元／哩的HSBC旅人卡的哩程回饋卡，都是消費者可以考慮做為主力卡的信用卡。

（本文出自2023.11.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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