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中國信託當代繪畫獎 5作品優選

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

第二屆「中國信託當代繪畫獎」評選結果揭曉，本屆首獎從缺，三件優選作品分別為吳逸寒「聖母與妓女」、洪瑄「突圍」、蕭珮宜「寶藏船II」；另增列兩件優選作品為曾霆羽「貳參老梗—蒼芎觀」、羅智信「用蝸牛畫蝸牛」。優選作品將由中國信託文教基金會典藏，十七件入選作品，明年三月十五日於關渡美術館展出。

此獎是全台唯一以「當代繪畫」為定位的藝術獎項，第二屆投件數達八○二件再創新高。評審表示，本屆入選藝術家們透過「繪畫」詮釋「當代」所面對的議題或現象，無論在藝術表現、選材上表現都極為亮眼；但評審團經多輪激烈的辯論後，對於首獎仍未達共識，優選者共識相對較高，因此決議「首獎從缺」。

評審團主席林平表示，獎項的價值在於彰顯時代精神卓越性，「首獎從缺不是對參賽者的消極作用，而是對獎項未來有更高度的期許」。評審團提議以原首獎八十萬獎金增列兩名優選，主辦單位中國信託文教基金會正面回應。

優選作品「寶藏船II」畫作融入貼箔、繪畫與版畫，向觀畫者提問，如果人類眼中的廢墟船，可能成為動物的寶藏船，現在極力避免的災害，是否會成為生命重生的契機？「聖母與妓女」則是唯一描繪具像人體的優選作品，對女性身份及義務進行辯證，也呼應「#MeToo」運動。而「突圍」融入建築工地場景與圍棋對弈的意象，將現在與過去的水墨技法與符號進行重構。

中國信託 美術館

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