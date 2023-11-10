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楊金龍：升息循環還沒結束

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

中央銀行預定十二月十四日舉行第四季理監事會議，央行利率已經連兩凍，是否已結束升息循環？央行總裁楊金龍昨天在立法院財委會表示，美、英、歐元區利率幾乎到頂，台灣通膨率慢慢下降中，利率也應該也是慢慢到頂，但還沒有結束，需要再關注物價變動情形。

楊金龍昨說，預估今年經濟成長率應該會在百分之一至百分之一點五之間，同時，他認為十月消費者物價指數（ＣＰＩ）上漲百分之三點○五是颱風因素，剔除蔬果及能源後核心ＣＰＩ漲幅趨緩，國內通膨較其他國家溫和，前三季核心物價、服務業通膨都趨緩，明年也會持續。

至於第四季是否升息，楊金龍表示，物價是央行考慮是否升息的觀察重點，目前還在觀察階段，明年經濟成長會比今年高，但成長幅度應該還好，通膨情形才是央行決定利率政策的關注焦點，今年前十月ＣＰＩ平均漲幅百分之二點四三，央行認為全年平均突破百分之二點五的機會不大。

立委關切台灣又被美國列為匯率操縱觀察名單，楊金龍說，台灣被列入觀察名單，與匯率無關。二○一八年美中貿易衝突後，美向台灣採購更多資通產品，導致對美順差大幅成長，這也不全然是台灣經貿結構的問題，如此情況短期內也無法改變；他認為台灣不會因此遭到制裁，但台灣被列入觀察名單應該會成為常態。

此外，央行明年盈餘繳庫金額逾兩千億元創十四年來新高，遭質疑央行暴賺是拉大貧富差距的幫凶，楊金龍回應，央行四大經營是促進金融穩定、健全銀行業業務、維護幣值穩定、協助經濟發展，「我們廿年都達成經營目標，難道我多繳庫是犯罪嗎？」

台股十一月上演一波反彈行情，有人看好台股上萬八，楊金龍表示，「我只能說，投資人要居高思危」。

央行 楊金龍 消費者物價指數

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