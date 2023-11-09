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9月國銀放款增加1875億 青安房貸發威助陣貢獻大

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布最新的國銀放款統計，不動產及周轉金貸款為兩大成長動能。圖／本報系資料照片
金管會公布最新的國銀放款統計，不動產及周轉金貸款為兩大成長動能。圖／本報系資料照片

金管會今日公布最新的國銀放款統計，截至9月底止，國銀放款總金額38兆84億元，較上月底增加1875億元，除了放款已連續三個月增加，9月不動產放款增加862億、個人放款增加1201億均居各類放款首位，金融圈解讀和青安房貸發威有高度相關。

銀行局副局長林志吉分析，購置不動產和企業周轉金是9月的放款成長兩大主力，後者和備料需求的資金準備應有關係；至於放款連續3個月增加，林志吉認為，應和看好未來經濟，提前布局也有關係，至於房貸量增加，則和新青安8月起上路有關。

銀行局也統計，九月的前三大放款增加銀行都為公股銀行，分別為台銀462億、華銀320億、兆豐307億，前九月則為星展增加1976億、中信1215億、國泰798億元。

在各類放款上，銀行局統計若以放款類型來看，不動產增加862億，周轉金增加817億、周轉金動產增加218億，企業投資則減少22億；此外，若以放款對象包看，個人放款增加1201億，政府機關放款增加461億，民營企業增加457億，公營企業則減少244億。

而若就銀行經營據點的放款變化來看，銀行局統計顯示，來自國內總行分行增1811億元，OBU增2億，大陸分行增加77億，海外分行減少15億；對於銀行OBU增加僅2億，金融業估計應和美元貸款利率太高，企業提前還款，或改借新台幣不借美元有關。

而全體銀行在9月獲利3813.5億元，較去年同期增加828.2億。林志吉分析，主要因為匯率及股債市波動、投資和其他淨收益增加，至於OBU則減少獲利119.9億，主因投資及其他淨利減少，其中794.9億為國內總分行獲利增加，動能來自投資和其他淨收增加，海外分行增加123.8億，主因利息收益增加。

相較於8月，9月銀行的獲利較8月減少，林志吉分析原因在於投資和其他淨收益減少，主要和8月為銀行股息收入的高峰，另很多銀行在收到股息之後就順勢賣股實現資本利得有關，但9月的利息淨收益有增加，手收則略減。

至於存款9月單月減少635億元的原因，林志吉表示，主要和企業支付貨款、盈餘分配匯出、財務操作支出有關。

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