打造永續飲食解方、推廣財經教育 新壽ESG方案獲永續影響力獎

新光金控子公司新光人壽參加台灣永續創意指標「2023第七屆資誠永續影響力獎」，以「新光一畝田幸福餐桌」和「財富守門員桌遊課程」，分別榮獲資誠永續影響力獎」企業永續組「特別獎」與「入選」，彰顯新光人壽以創新作法打造永續飲食解方與推廣財經教育之影響力，促進社會永續、樹立良好企業典範，贏得評審團肯定。

「新光一畝田幸福餐桌」源起於1999-2007年間，台灣多次因農產品產銷失衡導致大量滯銷，不僅造成農友經濟的損失，更意味著生產過程中用到的土地、能量、與水資源也一同被浪費。

新光人壽心疼農民辛苦化為烏有，為建構全民安全防護網，從食材溯源出發為台灣農業建立起「從產地到餐桌」減少糧食運輸耗損的綠色行動，連結聯合國永續發展指標，成立《新光一畝田幸福餐桌》計畫，無償提供場地及行銷資源，創立新光小農市集，穩定農民收入，回歸農村，從事有機耕種，同時舉辦食農教育，透過講座與助工助收，打造農夫友善土地、消費者選擇綠色消費的永續飲食生態圈。

此外，新光人壽也號召新光小農，投入食物銀行續食計劃，捐出即期優質食材，幫助弱勢，期盼持續推廣「永續飲食」，盼一畝田影響萬畝田，讓在台灣這塊土地的民眾都能吃出好環境、好健康與好人情，創造永續共融的社會。

對許多人而言，金融是日常生活的一部分，然而偏鄉學習資源不足，多數老師對於金融教育較無施力點，新光人壽為強化對弱勢金融消費者的保護，關注年輕族群保險權益，透過文化內容策進院媒合，貢獻保險專業與彤鳥社會企業共同開發「財富守門員」桌遊課程，運用遊戲互動機制創新推廣金融教育，以淺顯易懂的語言走進偏鄉小學，帶學生邊玩邊學，打造更健全、平等的金融生態，實現企業永續經營理念，落實普惠金融。

「財富守門員」桌遊運用「保險事件卡」融入真實詐騙情節，製造防詐騙情境，讓學生透過桌遊角色和擲骰子機率遊戲相互結合，以「互動有趣」、「簡易帶入保險概念」等特點，替偏鄉教師解決較難執行的金融素養教育，寓教於樂讓學生了解保險如何提供個人抗風險的能力，也學習不任意將現金、個人資料等轉交給他人，避免成為詐騙受害者等防詐知識；同時，桌遊課程所使用的教具，擷取雷雕廢邊材和再生紙，賦予教具永續的意義。

新光人壽指出，今年逢新光人壽60周年，獲得「永續影響力獎」是一種肯定也是一種責任，未來新光人壽將持續關注社會議題，落實ESG，擴大社會影響力，落實「有光在，實現每個期待」的企業品牌精神。

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