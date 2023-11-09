凱基證券引領數位轉型 獲頒Red Hat亞太區創新獎

凱基證券積極推動數位躍升策略，領先同業啟動核心系統數位轉型，在快速變化的環境中持續擘劃創新服務、展現獨創性及提升客戶體驗，榮獲2023年「Red Hat 亞太區創新獎」之殊榮。凱基證券新核心系統架構採用雲端就緒(cloud ready)設計思維，利用 Red Hat 容器應用平台、容器化、微服務與敏捷式軟體開發管理工具等相關解決方案，不僅提升業務敏捷性，更強化公司在金融領域的競爭優勢，展現「以客戶為中心」、「創業家精神」的企業價值。

凱基證券亞太區資訊長黃榮林表示，這次獲獎顯示公司持續追求卓越與創新的態度備受肯定，面對數位金融時代的各項挑戰，提升數位化服務能力，提供業務多元、敏捷與彈性的資訊架構，成為券商未來創造差異化價值的關鍵。為達成此目標，凱基證券新核心系統使用先進技術建置，採開放式平台打造領先業界的靈活、高效、安全之交易環境架構，提供客戶最即時、最創新的服務。

當數位技術與金融環境的快速變動成為企業共同課題，凱基證券將客戶需求及體驗置於第一優先，認知核心系統進行現代化改造的重要性及必要性，積極導入容器化的技術與微服務架構，使其得以支援公司業務快速轉型與成長，採用雲端就緒(cloud ready)的所有技術，不僅可協助重新架構佈署平台並易於維運管理，對於簡化作業流程、提升自動化與強化資安管理有極大效用，藉此可確實改善用戶體驗、提升用戶滿意度。

凱基證券新核心系統具備良好的彈性、延展性及可擴充性，讓新產品、新服務能加速推出，以具有未來性的技術架構為立基發展轉型，同時廣泛招募數位人才、提升核心競爭力來支持數位轉型的改變，打造客戶妥善無虞的證券交易環境，落實集團數位躍升、卓越雇主、顧客導向等策略，實現成為亞洲領先金融企業的願景，成就客戶迎向富足人生。