快訊

張忠謀獲頒李國鼎獎！現場大咖雲集 台積電董座劉德音：1.4奈米會留在台灣

身體出狀況！驚爆眼睛受損「排隊等換眼角膜」 利菁：面對了就得堅強

4國小女童水中偷加黃金葛汁毒害同學！家長僅對3人求償百萬 原因曝光

凱基證券引領數位轉型 獲頒Red Hat亞太區創新獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券榮獲2023年「Red Hat 亞太區創新獎」，由凱基證券資訊部主管李淑英(右起)、亞太區資訊長黃榮林、專案經理洪志豪代表領獎。(凱基證券/提供)
凱基證券榮獲2023年「Red Hat 亞太區創新獎」，由凱基證券資訊部主管李淑英(右起)、亞太區資訊長黃榮林、專案經理洪志豪代表領獎。(凱基證券/提供)

凱基證券積極推動數位躍升策略，領先同業啟動核心系統數位轉型，在快速變化的環境中持續擘劃創新服務、展現獨創性及提升客戶體驗，榮獲2023年「Red Hat 亞太區創新獎」之殊榮。凱基證券新核心系統架構採用雲端就緒(cloud ready)設計思維，利用 Red Hat 容器應用平台、容器化、微服務與敏捷式軟體開發管理工具等相關解決方案，不僅提升業務敏捷性，更強化公司在金融領域的競爭優勢，展現「以客戶為中心」、「創業家精神」的企業價值。

凱基證券亞太區資訊長黃榮林表示，這次獲獎顯示公司持續追求卓越與創新的態度備受肯定，面對數位金融時代的各項挑戰，提升數位化服務能力，提供業務多元、敏捷與彈性的資訊架構，成為券商未來創造差異化價值的關鍵。為達成此目標，凱基證券新核心系統使用先進技術建置，採開放式平台打造領先業界的靈活、高效、安全之交易環境架構，提供客戶最即時、最創新的服務。

當數位技術與金融環境的快速變動成為企業共同課題，凱基證券將客戶需求及體驗置於第一優先，認知核心系統進行現代化改造的重要性及必要性，積極導入容器化的技術與微服務架構，使其得以支援公司業務快速轉型與成長，採用雲端就緒(cloud ready)的所有技術，不僅可協助重新架構佈署平台並易於維運管理，對於簡化作業流程、提升自動化與強化資安管理有極大效用，藉此可確實改善用戶體驗、提升用戶滿意度。

凱基證券新核心系統具備良好的彈性、延展性及可擴充性，讓新產品、新服務能加速推出，以具有未來性的技術架構為立基發展轉型，同時廣泛招募數位人才、提升核心競爭力來支持數位轉型的改變，打造客戶妥善無虞的證券交易環境，落實集團數位躍升、卓越雇主、顧客導向等策略，實現成為亞洲領先金融企業的願景，成就客戶迎向富足人生。

凱基證 雲端 願景 數位金融 創業 資安

延伸閱讀

打造數位化集點平台 中原連6年奪下產學合作組第1名

經長赴日訪半導體商 建構神隊友夥伴關係

ESG最前線／數位轉型三階段 創造營運成果

凱基證期 奪金彝獎五大獎

相關新聞

外資10月匯出金額縮小、較9月大減七成 今年來仍呈淨匯入

金管會昨（3）日公布10月外資淨匯出10.16億美元，是7月以來連續第四個月呈現單月淨匯出，但單月淨匯出金額顯著縮小，換...

王鴻薇點名公股投信董座接受招待 公司回應了

國民黨立委王鴻薇今（９）日召開記者會爆料合庫投信董事長林柏裕及行銷長林士穎涉嫌接收「合庫投信六年到期新興市場債券基金」海...

回應立委王鴻薇指控 合庫金和合庫投信發表四點聲明

對於立委王鴻薇今日開記者會指控合庫投信董事長接受海外顧問廠商招待，合庫金為合庫投信發出四大聲明，其中強調合庫投信接受檢舉...

永豐金證券與櫃買中心為外資舉辦「Taiwan Corporate Day 2023」

永豐金證券與證券櫃買中心共同舉辦「Taiwan Corporate Day 2023」線上論壇，並安排ESG專題演講-「...

一銀電支交易累計已達300億 合作家數居國銀之冠

一銀公布最新的統計數字指出，數位帳戶排名第五的iLEO數位帳戶，截至10月底開戶數已逾150萬戶，居公股銀行之冠，且20...

群益期貨續推金融創新 總經理毛振華及資深副總陳啟豪勇奪金彝獎

每兩年舉辦一次的金彝獎是台灣證券期貨業的最高榮譽獎項，可謂是該業界的「奧斯卡」獎。群益期貨在第17屆金彝獎表現大放異彩，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。