全台首檔STO獲准發行 陽光伏特家拔頭籌

邁向淨零未來是全球共識，掌握再生能源與綠色金融趨勢，是台灣企業在國際淨零賽局上是否具備競爭力的關鍵因素。全台首檔具證券性質之虛擬通貨業務（Security Token Offering, STO），為國泰證券辦理，並由陽光伏特家發行，結合金融與綠能議題，開創全新太陽能電廠籌資模式，進而提升國內綠電生產佔比，響應國家發展委員會所提出之2050淨零排放策略。

首檔STO發行人為全台第一家再生能源售電業者「陽光伏特家」之母公司「綠點能創」所發行的「陽光綠益債務型STO」方案為6年期債務型STO、年利率為3.5%、採取年配息與到期還本機制，預計募資3,000萬元。投資人將可於國泰證券所建置的STO交易平台上進行申購與次級交易。

此次證券型代幣所募集的3000萬元資金用途將由陽光伏特家完成20座太陽能電廠建置，預期未來將發出1000萬度綠電，替環境達成約500萬噸的減碳量。此外，此檔STO申購者能享有「綠電優先認購權」以市場上相對優惠之條件向陽光伏特家採購綠電，以符合企業ESG需求。

陽光伏特家執行長馮嘯儒表示，陽光伏特家致力於活絡綠電交易市場，本次和國泰證券合作全台首檔STO，期望透過創新的綠色金融方式，讓參與再生能源發展的形式能更多元，未來也期望透過STO形式，讓能源參與種類不僅限於太陽光電，更可以跨足風能、地熱等多樣化的再生能源，實踐讓能源永續走入日常的品牌願景。

國泰證券領先業界，正式取得金管會證期局核准開辦STO業務，國泰證券董事長莊順裕表示：「國泰證券作為全台首家獲准開辦STO業務的證券商，除了提供企業新型態的募資管道以接觸更多潛在投資者，也能為專業投資人提供多元創新投資選項，並且更代表著國證有足夠的專業技術實力開發新型態的創新商品，期待未來能帶動更蓬勃的業務創新。」

陽光伏特家自2019年取得再生能源售電業執照，積極協助國內企業滿足綠電需求與達成RE100目標（使用100%再生能源），目前擁有突破百家企業綠電交易實績，至今所服務的客戶類別橫跨科技、金融、服務及電信業，今年更成功轉供綠電予屈臣氏、KPMG與Gogoro等知名企業；近期也協助國內銀行採購綠電，逐步實踐淨零計畫，助企業邁向永續淨零目標。