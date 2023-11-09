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合庫投信高層遭檢舉受海外顧問廠商招待 四點聲明出爐

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

立委王鴻薇今（9）踢爆合庫投信董事長接受海外顧問廠商招待，合庫投信給出四大聲明，強調合庫投信接受海外顧問公司提供的教育訓練，符合法規要求以及合約規定，接受檢舉會配合內外部檢察單位要求。

第一，合庫投信所接受海外顧問公司提供教育訓練，皆符合法規要求及合約約定，部份簽約合作海外顧問公司承諾支付交通費用及住宿費用，但膳食費用則視個別合約內容而定。公司安排教育訓練同仁得依公司內規「員工國外出差旅費報支要點」，向公司申請依合作合約海外顧問公司未承諾支付費用。

第二，合庫投信因發行海外型基金得依公司狀況或基金屬性，洽詢海外資產管理公司擔任基金顧問公司，所有遴選過程皆符合規定，並留存軌跡備查。

第四，合庫投信評估顧問公司評選標準包含集團背景、資產規模、信譽、具備足夠設備及人力、研究分析報告品質、提供交易資料正確性及時性、錯帳處理作業程序及責任歸屬、合理之委託費率等因素，併同價格一起考量，且是否提供海外教育訓練課程並未列入評選項目。

第四，合庫投信接受檢舉時絕對配合內外部檢查單位之要求，相關會議記錄及決策文件皆妥善備查，一切合規合法。

合庫

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