永豐金證券與櫃買中心為外資舉辦「Taiwan Corporate Day 2023」

永豐金證券與證券櫃買中心共同舉辦「Taiwan Corporate Day 2023」線上論壇，並安排ESG專題演講-「台灣企業如何接軌永續揭露準則」。永豐投顧董事長黃蔭基博士在開幕致詞時表示，美國聯準會升息循環即將結束，台灣在供應鏈移轉與製造業回流的帶動下，明年經濟表現將會比今年更好。

這場由永豐金證券與櫃買中心合辦「Taiwan Corporate Day 2023」線上論壇，邀請13家優質上市櫃公司參與，活動至11月23日止，投資人可透過永豐金證券或是櫃買中心獲得線上會議的登入資訊。系列論壇提供最新ESG趨勢及各公司對於2024年的營運展望，在地緣政治、經濟環境面臨艱困挑戰的同時，為投資人發掘新的投資趨勢與商機。

證券櫃買中心總經理李愛玲致詞表示，受到全球通膨及地緣政治等因素影響，國內外企業均面臨嚴峻的挑戰，但台灣企業也展現堅強的韌性及供應鏈快速調整的能力。今年以來上櫃股票日平均成交金額較去年同期提高逾15%，外資投資比重也呈現逐步成長趨勢，顯示國際資金對於國內資本市場深具信心，希望藉著此論壇，能吸引國際資金持續進入櫃買市場。

黃蔭基分析指出，美國物價上漲率已於6月開始連續四個月跌破4%，通膨向下趨勢形成，代表聯準會兩年升息循環即將結束。台灣受惠於供應鏈移轉與製造業回流，預估2024年GDP的成長率將有2.96%優於今年的1.55%，可期待2024年將是「龍騰躍起乘雲歡，祥雲瑞氣聚台灣」。

永豐投顧經理張家恩在ESG專題演講中介紹台灣企業該如何採用最新的IFRS永續揭露準則。IFRS於今年6月正式發布兩套的永續揭露準則，「永續相關財務資訊揭露之一般規定」與「氣候相關揭露」準則，結合財務與永續相關資訊揭露的準則，金管會也於8月緊鑼密鼓地發布「推動我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，這將有助於提升台灣企業的國際能見度，協助投資人將財務與永續資訊結合納入決策，並能促使企業提前因應氣候變遷帶來的風險與機會。

「Taiwan Corporate Day 2023」系列講座，產業面向包含受惠AI大趨勢下的半導體與零組件相關供應鏈、通訊元件之供應鏈、線上實體之零售服務業者、汽車零組件廠商到眼科治療專家，都是未來具競爭力、投資價值的優質企業，提供與會者多元的投資面向。

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