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台新銀雙11推限定優惠信貸 手續費低至1111元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

一年一度最大規模購物季雙11狂歡購物節閃亮登場，眾多實體及電商通路優惠下殺，引導買氣出籠，銀行也趁勢端出期間限定優惠信貸。為滿足民眾雙11資金需求，台新銀行推出強檔優惠，從即日起至11月13日止，限定5天，透過線上申辦貸款即可享手續費1,111元優惠，比起原先費用9,000元，資金成本大幅降低，還可加碼抽限量LINE POINTS購物金。

每逢百貨周年慶、雙11、黑色星期五乃至雙12購物節，購物熱潮漸趨強勢，優惠促銷不斷。台新信貸從消費者角度出發，推出限時5天破盤優惠手續費，只要1,111元，一口氣為客戶省下近8,000元(原費用9,000元)。只要成功撥款，再加碼抽LINE POINTS購物金1,111點，共3名中獎機會，且核貸後最快30分鐘撥款。

台新銀行表示，近期消費者申請信貸產品意願提升，因應雙11檔期，台新銀加碼祭出信貸回饋優惠方案，未來也將持續關注社會趨勢，洞察客戶需求，秉持普惠金融精神，推出更精實、即時的線上申貸平台，為客戶提供更便利的數位金融服務。

台新 消費 LINE

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