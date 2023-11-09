綠債納央行外匯存底 央行總裁楊金龍：每年5％成長目標

中央銀行總裁楊金龍今（9）日出席立法院財委會，他指出，中央銀行已經超前佈署，訂定每年外匯存底中綠色債券每年5％成長率目標，統計至2023年成長率達23％，以符合永續發展檢視目標。

央行因應國際金融情勢動盪，確保安全性、流動性，超前布局要將綠色債券納入外匯存底。

楊金龍今日回應，央行已經永續發展檢視目標，每年外匯存底中綠色債券年成長率5％目標，2021年已經達到每年增加5％，2022年年增率14％，2023年成長率23％，超過每年年增率5％目標。

央行2024年持續以穩定物價與促進金融穩定為主要營運目標，密切注意國際金融動態與跨境資金移動，並宣告，會強化外資資金進出管理機制，維持外匯市場秩序與健全發展。

氣候變遷與綠色永續也是央行2024年業務目標。楊金龍指出，央行將在研析國際金融情勢，確保安全性、流動性與收益性原則下，適時調整外匯存底投資組合，將綠色債券納入外匯存底管理運用考量。

綠色債券是以將債券募集的資金用在綠色投資上，央行過去曾表示，氣候變遷對金融與物價穩定、經濟成長帶來風險，可能付出綠色通膨代價。

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