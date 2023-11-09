群益ESG投等債20+ETF 11月20日開募

面對升息循環將入尾聲，債市可望再啟多頭，但市場又有不確定性干擾，在機會、波動及收益追逐等需求並存下，使得存債風再度吹起，今年來債市投資轉熱，債券ETF更因交易便利、成本低廉、穩定配息等優勢而交易熱絡，年至今規模與受益人數雙雙有倍數式的成長，有鑑於此，群益投信趁勢推出「群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF(00937B、證券簡稱：群益ESG投等債20+)」，將在11月20日展開募集，是全台第一檔採取月月配的ESG債券ETF，並具有收益平準金機制，募集價格為15元，小資族也能輕鬆參與，投資標的為長天期 ESG BBB級公司債，一舉兼顧ESG趨勢、資產品質與收益水準，且長天期債券更有望受惠升息結束，為投資大眾打造親民優質的新一代存債利器。

群益投信表示，觀察台灣的債券ETF市場，無論是檔數、規模與受益人數，都以投資級公司債ETF居冠，而投資級公司債ETF的產品設計，也隨市場變化與投資人需求而持續精進，以同樣都是長天期BBB級公司債ETF來看，有別於過往發行的產品不見得設有單一產業投資上限，較可能須承擔單一產業榮枯風險，也不一定有將全球關注的ESG概念納入考量，群益ESG投等債20+ETF(00937B)則同時將天期、收益水準、產業布局上限，以及ESG融入指數篩選標準，並站在為投資人提供更友善、更易入手且更加貼近存債領息需求的立場，將00937B發行價訂於15元，並採取月配息與收益平準金機制，讓投資大眾更容易參與，每月配息也讓投資人未來資金運用上更彈性靈活，在升息循環來到尾聲的好時機下，存好債、領好息更有望兼顧資本利得。

00937B群益ESG投等債20+ ETF的追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數，鎖定由成熟國家企業在美國市場發行的美元公司債券，並結合債券兩大最重要的評等-ESG評等與信用評等，進一步精選在永續經營能力與償債能力俱佳的BBB及投資等級公司債，並選取票面利率大於4.5%以上、單檔券次流通在外金額10億美元以上之債券，兼顧收益水準與流動性，同時也設定單一產業比例上限10%，以分散風險，為投資大眾層層把關精選優質投資標的，趨勢成長、資產品質、收益三者兼得。

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示，美國聯準會在最近一次的利率政策會議中如市場預期暫停升息，升息循環來到尾聲，根據過往經驗，債券天期越長，越有望受惠於聯準會緊縮政策將結束的當下，觀察過去2019年聯準會暫停升息期間各天期BBB級公司債指數報酬表現，20年期以上BBB級公司債指數漲幅來到21%，漲勢最為凌厲，在升息末段的資本利得潛在空間可期。

除此之外，觀察整體投資等級債券指數當中，以BBB級債占比最高，顯示投資級債市交易以BBB等級為主，也突顯出其市場需求高、流動性亦相當活絡，而這當中重視ESG經營的企業，不僅在全球ESG永續共識之下，更易受資金青睞，且過往來看，這些企業在營運與獲利表現上也相對穩健，債息派發亦穩定，資產品質無虞。綜觀而言，長天期ESG BBB投資級公司債為現階段投資人既想顧及穩定收益與資產品質，又想掌握未來升息循環結束時資本利得機會的建議標的，不妨透過相關ETF來佈局參與。

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