富邦證券榮獲金彝獎傑出ESG永續獎、傑出證券人才獎

兩年一度的金彝獎是台灣證券業的最高榮譽獎項，富邦證券在第十七屆金彝獎團體獎項中奪下「傑出ESG永續獎」，為證券業首家獲此殊榮的業者，同時富邦證券副總施伯承獲頒「傑出證券人才獎」。加上11月初榮獲由證交所頒發的「2022年機構投資人盡職治理資訊揭露優良券商」，凸顯富邦證券以ESG策略推動各項業務，以及深化公司治理的成效，獲外界高度肯定。

富邦證券依循金控ESG永續願景藍圖，以「永續」為核心，擬定「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略與重要工作計畫，並設定量化目標追蹤達成情況。富邦證券於2020年7月成立ESG執行小組，由總經理親自擔任執行長，推動永續策略與計畫的執行；今年更於董事會轄下設立永續發展委員會，訂定永續發展策略及督導永續經營事項，每季向董事會呈報ESG執行成效，顯見公司高度重視永續發展，並持續以具體行動及作為落實永續經營。

富邦證券董事長程明乾表示，公司將永續經營理念與核心業務結合，透過資金力量引導企業重視永續發展，協助企業進行綠色轉型，亦積極與被投資公司互動，發揮機構投資人影響力，因此也於11月獲頒「2022年機構投資人盡職治理資訊揭露優良券商」肯定。此外，富邦證券更攜手投資人重視永續投資，今年7月領先同業推出整合性「ESG專區」，提供包括台股、美股、海外債及基金等四大投資商品ESG評分，滿足企業及投資人追求「投資」與「永續」共好下之金融需求。

除了對外倡議永續影響力外，富邦證券也積極將永續培力內化，2022年起推動全員必修之ESG培力課程，內容包含國際永續的要求與趨勢、金融業在ESG的角色與永續金融影響力等。同仁亦跟隨公司腳步，持續精進永續專業，今年首批報考同仁全數取得「永續金融管理師」證照。

「傑出證券人才獎」得主施伯承，致力提供以客戶為核心的財管商品服務，並率領團隊強化商品規劃，協助客戶掌握市場趨勢與脈動；同時積極落實普惠金融理念，長期關注各族群客戶的投資需求，在相關業務的推動上均著力甚深，自人才濟濟的證券同業主管中脫穎而出。 富邦證券在金彝獎團體獎項中奪下「傑出ESG永續獎」，代表富邦證券以ESG策略推動各項業務、深化公司治理成效，獲高度肯定。富邦證券執行副總郭晃庭(左二)代表領獎。(富邦證券/提供)

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