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中信銀永續金融 解救企業「碳焦慮」
為了協助客戶邁向淨零永續，中信銀已提出兩大重點方向。中信銀策略長蔣振彰指出，這兩大方向分別是產品永續創新、以及客戶永續議合。
中信銀將利用財務碳排數據、客戶實際及未來轉型過程的碳排放強度、各項轉型行動與目標，規畫各類ＥＳＧ不同進程企業可以使用的永續金融商品，讓許多還沒開始做、或高碳排不容易做的企業，也能加入永續轉型行列。
蔣振彰說，中信銀也會針對高碳排產業或財務碳排占比高的客戶，制定優先議合名單，給予資源、資金及資產，引導企業客戶逐步制定減碳轉型策略以接軌國際規範。
中信銀法金產品處長蕭志鵬表示，為有效協助企業實質減碳，解決企業的「碳焦慮」，中國信託與工研院合作推出「三五五減碳計畫」，由工研院提供企業訪視診斷諮詢及淨零技術引入、再由中信提供永續轉型資金，並超前部署引入「數位碳管理平台」，帶入碳中和及碳權交易的解決方案。
蕭志鵬指出，中信銀將會結合核心企業，共邀供應鏈廠商參與，結合銀行資金平台、淨零科技與技術、並輔以碳權自願減量抵換，共同建立產業永續生態圈。
若企業自願減量計畫符合方法學，也能同時實現碳權，作為自身碳費抵減或進入碳權交易市場，幫助供應鏈減碳。
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