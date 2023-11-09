聯手工研院…中信淨零大攜小 拚綠色競爭力

中信金控昨天攜手工研院在高雄舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，中信金總經理陳佳文指出，中信金身為永續金融先行者聯盟成員，為了協助台灣供應鏈邁向減碳排和淨零目標，中信銀已攜手工研院打造技術輔導方案，並結合中信銀的ＥＳＧ資金組合式貸款及永續供應鏈服務，發揮「大攜小」優勢，助陣更多台灣產業加入淨零減碳行列。

中信銀總經理楊銘祥則說，碳權交易為企業淨零最後一哩路，中信銀不僅希望建構台灣產業減碳路徑，厚植供應鏈綠色競爭力，同時在未來的碳權市場上，中信銀也將積極和碳交所合作，協助客戶不只能買到優質碳權，同時透過技術改良發揮更好的減碳效能，亦能進而成為碳權的供應者。

昨天這場論壇，線上線下超過三千人參與，高雄市長陳其邁、金管會副主委蕭翠玲前來致詞，國發會副主委施克和、環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴、碳交所總經理田建中，以及日月光半導體、台達電、中鋼等產官界重量級代表，都共襄盛舉參加座談。

提供碳盤查、碳認證和碳權交易服務的金融科技公司ＭＶＧＸ綠色金融交易所聯合創始人Gabriel Wong，也來到會場中分享國際觀點，提供高品質碳權的挑選與使用建議，協助與會企業先行了解未來購買碳權的選擇標準。

針對國際碳權交易議題，碳交所總經理田建中則分享，國際品牌大廠要求供應鏈碳中和的趨勢及其購入碳權減碳的案例。

那斯達克大中華區業務開發副總監陳淑敏則提出國際碳權市場的交易樣態及挑戰，包括產品缺乏標準化、高品質碳權不足、方法論持續發展中等，藉以提供台灣借鏡。

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