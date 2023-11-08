國泰投信擁金彝獎五大獎 投信業唯一獲「傑出綠色金融獎」

象徵投信投顧業、證券與期貨界最高榮譽指標的金彝獎，2023年第17屆評選結果出爐，國泰投信勇奪五大獎項，榮獲「傑出資產管理獎」、「傑出人才培育獎」、「傑出ESG永續獎」及「傑出金融創新獎」，更是唯一勇奪「傑出綠色金融獎」殊榮之投信公司，公司資產管理及ESG表現備受評審團肯定。

金彝獎每兩年一次舉辦，選拔投信投顧業、證券與期貨界中在各領域表現傑出的業者，國泰投信自2017年以來，已連續四屆榮獲「傑出資產管理獎」，國泰投信董事長張錫、總經理張雍川親自帶領各部門團隊出席頒獎典禮，董事長張錫代表領獎時表示，國泰投信總資產管理規模超過1.48兆元，未來將持續以「台灣第一、亞洲專家」為經營目標向前邁進，也會持續開創多元產品，帶領投資人提前掌握市場脈動前瞻布局，在台灣邁入超高齡社會的同時，用心為投資人管理每份資產，要成為民眾退休規劃的神隊友。

除了資產管理規模傲人，國泰投信多年來深耕ESG領域，為台灣首家成立責任投資小組及ESG專家團隊的投信公司，並招募多元專業的永續人才設置永續辦公室，持續倡議及落實ESG永續願景，此次榮獲的特別獎「綠色金融獎」，肯定國泰投信投入責任投資的傑出成效，包括推出國泰美國ESG基金、與MSCI指數公司打造台版永續指數，發行國泰永續高股息ETF（00878），帶動永續投資理念在台灣的能見度，引領台灣ESG投資熱潮。

00878核心選股理念，同時包含ESG、近四季EPS、殖利率平穩性等標準，提供較安全、波動度小的投資選擇，展現抗跌隨漲的特性，是許多投資人長期存股的首選，也是台灣首檔「ESG加上高股息」的台股ETF，受益人數超過百萬，今年度榮獲「傑出金融創新獎」表揚， 11月即將配息，預計受益人數將再創新高。

國泰投信不僅是資產管理、ESG及創新商品領先同業，在人才培育領域亦再次獲得肯定，「如何培育數位人才」成為國泰投信關注重點，以「建構國泰跨界人才」、「投資Young世代新量能」兩大策略發展各項行動方案，希望藉由產學合作與重塑職能來解決數位浪潮下企業人才核心問題，實踐人才資本價值，在創新激流的時代提出「國泰人才複利論」，為人才關鍵議題提供最佳解方。 國泰投信榮獲「傑出資產管理獎」、「傑出人才培育獎」、「傑出ESG永續獎」及「傑出金融創新獎」、「傑出綠色金融獎」。資料來源：國泰投信

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