快訊

賣房子虛報裝修費補稅加罰200萬元 國稅局這樣查

氣溫階梯式下滑！周五變天轉濕涼 迎入秋最低溫下探「1字頭」

賴清德盼陸生納健保 薛瑞元：不排除明年新學年上路

國泰投信擁金彝獎五大獎 投信業唯一獲「傑出綠色金融獎」

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導
國泰投信勇奪金彝獎五大獎項，國泰投信董事長張錫（後排左五）、總經理張雍川（後排左四）親自帶領各部門團隊出席頒獎典禮。國泰投信／提供
國泰投信勇奪金彝獎五大獎項，國泰投信董事長張錫（後排左五）、總經理張雍川（後排左四）親自帶領各部門團隊出席頒獎典禮。國泰投信／提供

象徵投信投顧業、證券與期貨界最高榮譽指標的金彝獎，2023年第17屆評選結果出爐，國泰投信勇奪五大獎項，榮獲「傑出資產管理獎」、「傑出人才培育獎」、「傑出ESG永續獎」及「傑出金融創新獎」，更是唯一勇奪「傑出綠色金融獎」殊榮之投信公司，公司資產管理及ESG表現備受評審團肯定。

金彝獎每兩年一次舉辦，選拔投信投顧業、證券與期貨界中在各領域表現傑出的業者，國泰投信自2017年以來，已連續四屆榮獲「傑出資產管理獎」，國泰投信董事長張錫、總經理張雍川親自帶領各部門團隊出席頒獎典禮，董事長張錫代表領獎時表示，國泰投信總資產管理規模超過1.48兆元，未來將持續以「台灣第一、亞洲專家」為經營目標向前邁進，也會持續開創多元產品，帶領投資人提前掌握市場脈動前瞻布局，在台灣邁入超高齡社會的同時，用心為投資人管理每份資產，要成為民眾退休規劃的神隊友。

除了資產管理規模傲人，國泰投信多年來深耕ESG領域，為台灣首家成立責任投資小組及ESG專家團隊的投信公司，並招募多元專業的永續人才設置永續辦公室，持續倡議及落實ESG永續願景，此次榮獲的特別獎「綠色金融獎」，肯定國泰投信投入責任投資的傑出成效，包括推出國泰美國ESG基金、與MSCI指數公司打造台版永續指數，發行國泰永續高股息ETF（00878），帶動永續投資理念在台灣的能見度，引領台灣ESG投資熱潮。

00878核心選股理念，同時包含ESG、近四季EPS、殖利率平穩性等標準，提供較安全、波動度小的投資選擇，展現抗跌隨漲的特性，是許多投資人長期存股的首選，也是台灣首檔「ESG加上高股息」的台股ETF，受益人數超過百萬，今年度榮獲「傑出金融創新獎」表揚， 11月即將配息，預計受益人數將再創新高。

國泰投信不僅是資產管理、ESG及創新商品領先同業，在人才培育領域亦再次獲得肯定，「如何培育數位人才」成為國泰投信關注重點，以「建構國泰跨界人才」、「投資Young世代新量能」兩大策略發展各項行動方案，希望藉由產學合作與重塑職能來解決數位浪潮下企業人才核心問題，實踐人才資本價值，在創新激流的時代提出「國泰人才複利論」，為人才關鍵議題提供最佳解方。

國泰投信榮獲「傑出資產管理獎」、「傑出人才培育獎」、「傑出ESG永續獎」及「傑出金融創新獎」、「傑出綠色金融獎」。資料來源：國泰投信
國泰投信榮獲「傑出資產管理獎」、「傑出人才培育獎」、「傑出ESG永續獎」及「傑出金融創新獎」、「傑出綠色金融獎」。資料來源：國泰投信

國泰 ESG

延伸閱讀

聯準會暫停升息 匯豐投信：布局高入息債搶先機

全台首檔月月配ESG債券ETF 將在11月20日開募 發行價15元

準上櫃機能布廠竣邦承銷價22元 暫定11月29日掛牌

聯準會鷹派態度暫緩 法人看好：可伺機布局長天期投等債

相關新聞

外資10月匯出金額縮小、較9月大減七成 今年來仍呈淨匯入

金管會昨（3）日公布10月外資淨匯出10.16億美元，是7月以來連續第四個月呈現單月淨匯出，但單月淨匯出金額顯著縮小，換...

錢到了！中華電增資將來銀行15.5億元

中華電信（2412）宣布增資將來銀行，中華電信今日舉行董事會，決議將認購將來銀行私募普通股。中華電信原本持股41.9%，...

新台幣今貶5.1分收32.248元 強彈後連兩日貶原因為何？

美國聯準會（Fed）升息預期風聲再起，美元走高，亞幣受到壓力，新台幣今（8）日陷入多空交戰，午後由升轉貶，擴大貶幅，終場...

金融業獲利優於去年全年 中信金、台新金表態明年加薪

今年前3季金融三業稅前獲利達新台幣6764.77億元，年增17.1%，已超車2022年全年稅前獲利。中信金總經理陳佳文今...

永豐金證券榮獲「金彝獎-傑出金融創新獎」

永豐金證券積極推動數位金融創新，以「大戶投FinTech金融服務生態圈」榮獲「金彝獎傑出金融創新獎」。為解決投資人從開戶...

高力國際迎接房市挑戰 3年內成立3大部門

高力國際董事總經理劉學龍今（8）日表示，儘管近年房地產買氣轉弱，認為房市挑戰將至，不過每一次的挑戰其實都是機會的偽裝，只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。