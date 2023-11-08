凱基證券、凱基期貨奪金彝獎五項大獎傲人紀錄

象徵國內證券期貨界最高榮譽的第17屆金彝獎揭曉，凱基證券、凱基期貨榮獲五座大獎！凱基證券不僅蟬聯「傑出金融創新獎」、「傑出風險管理獎」及特別獎「傑出綠色金融獎」等獎項，也奪得兩項個人殊榮，分別為凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保「傑出證券人才獎」，凱基期貨總經理陳瑞珏「傑出企業領導人才獎」，傲人紀錄再次顯示凱基證券領先業界的全方位專業實力！

凱基證券第三度榮獲「傑出金融創新獎」成為證券業數位領導品牌，透過數位創新橫跨開戶、交易與服務，提供客戶一條龍式的數位服務，希望讓投資不只是單純的代號與價格，而是有溫度與信任感，讓客人感受到更友善的平台與投資體驗。數位發展處主管洪偉洲表示，將持續深耕數位創新領域，透過新技術、新工具及不斷優化客戶體驗，打造更優質的數位旅程，降低年輕客戶跨入投資市場門檻，實現普惠金融的目標。

「傑出風險管理獎」連續兩屆由凱基證券蟬聯，創下金彝獎首例，風險管理部亞太區主管王昭麟指出，作為業界領導券商，凱基證券非常重視客戶和業務在市場中保持強大的穩健性，因此不斷致力強化業務風險管理機制，開發建置領先業界的高度自動化整合性風管資訊系統，即時有效全面追蹤曝險狀況，並分析金融市場事件風險以提升風管效能，落實日常風險管理執行。

金彝獎並自上屆開始設立「傑出綠色金融獎」倡議ESG願景，凱基證券連續兩屆獲頒此殊榮，綠色金融、永續發展、ESG債券籌資等表現獲肯定。債券部主管楊宗威表示，公司積極響應主管機關推動永續金融政策，協助多家企業暨金融機構評估及成功定價永續發展債券，以協助各界共同達到永續發展的相關目標，我們會持續運用在資本市場的影響力，攜手發行人及投資者，為環境及社會的永續發展，做出更大的貢獻。

代表業界最高榮耀的金彝獎個人獎，凱基證券和凱基期貨同時榮獲兩項大獎也創下新紀錄！表彰市場專業楷模的「傑出證券人才獎」由凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保奪下，以專業領導通路團隊創下各項優異表現，陸續獲得今周刊財管評鑑、財訊財管大獎、期貨鑽石獎等多項大獎肯定，同時推動多項人員及主管培訓計畫，傳承並建立專業人才領導團隊。孫成保表示，獲頒「傑出證券人才獎」也是對凱基證券團隊的高度評價，我們以客戶的需求出發，滿足人生各階段不同的理財需求，落實高齡及弱勢客戶關懷，並堅持為證券市場做人才永續的傳承，才能提供超越預期的金融服務，成為客戶最佳的投資夥伴。

凱基期貨總經理陳瑞珏奪下「傑出企業領導人才獎」，繼榮獲第七屆金彝獎「期貨傑出人才獎」後再度獲獎，創下二度獲獎的難得紀錄！陳瑞珏致力於期貨業界達30載，帶領凱基期貨締造卓著績效，包含寫下期貨業稅後EPS最佳紀錄、近五年稅後股東權益報酬率(ROE)皆為業界第一、自營操作年年獲利長居業界第一等，陳瑞珏表示仍將以環境保護、社會責任及公司治理為首要重責大任，更戮力吸引更多人才投入，以期待行業長久、公司永發。

凱基證券秉持以客戶為中心的核心價值，落實「公平同理，待客如己」的服務理念，將會持續發展全方位的金融理財服務，致力于客戶的富足人生。

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