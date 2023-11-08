公教人員退撫新制徵求投資顧問由野村證券得標 設計不同投資組合
公務人員退休撫卹基金管理局辦理112年度公教人員個人專戶制退撫儲金公開徵求投資顧問專業機構案，經評審小組詳慎審查業者之投資顧問業務建議書及其簡報後評定成績，並經過顧問費議價，由野村證券投資信託股份有限公司取得簽約資格，契約期間自民國113年1月1日起至民國117年12月31日止，共計五年。
公務人員退休撫卹基金管理局表示，未來將借重投資顧問公司之專業，設計包括保守型、穩健型、積極型及人生週期型等不同收益、風險之投資組合，預計於114年1月1日後置於自主投資平台供公教人員選擇適合自身風險屬性之投資組合；投資顧問公司並將提供資產配置策略及標的篩選機制，依全球經濟情勢及金融市場變化提出投資組合配置建議，及定期績效檢討及評估標的之新增及汰換，以提升投資組合績效，維護儲金參加人員權益。
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