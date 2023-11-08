新台幣平盤震盪 午盤貶1.4分 暫收32.211元
美元指數回到105，非美貨幣升值壓力減輕，不過新台幣仍居於32.2元低點，今（8）日新台幣對美元匯率開在32.2元，盤中在32.2元上下震盪，最高升3.7分來到32.16元，不過隨後轉貶，午盤暫收32.211元，貶1.4分，交易金額5.11億美元。
市場解讀上周聯準會貨幣政策會議後立場偏鴿，美元指數重回105，受到近期並沒有特殊題材出現，主要亞幣呈現平盤波動，日圓貶0.11%、韓元貶0.02%，而人民幣則升0.08%，匯銀主管分攜，後續主要觀察聯準會主席鮑爾在國際貨幣基金（IMF）年度研討會發言，才能進一步判斷匯市走向。
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