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明年起 3大PAY綁卡限持卡人門號

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

由於Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay等國際ＰＡＹ，會通知銀行正在綁卡的手機門號，因此銀行必須核對該門號和發卡行手機是否同一門號，防止民眾的信用卡遭「盜綁」。金管會銀行局副局長童政彰昨天指出，已要求前十大發卡銀行十月底全部導入，其他全體發卡機構則要在今年底前導入。

對於百貨公司商場傳出被盜刷之後，無法向銀行請款的問題，童政彰說，百貨商場的App多用QR Code掃碼支付，尚未用到三Ｄ驗證及ＯＴＰ認證機制，問題在於如果要參考三大國際ＰＡＹ的解決方案，加裝這類驗證，又會妨礙掃碼便利性，因此會再找銀行公會、國際發卡組織、發卡及收單行一起開會。

銀行局也要求全體國銀透過發送簡訊採取三大措施，要求機構強化認證流程，包括簡訊內容要清楚說明該簡訊發放的目的，而且要提供防詐警語；其次，刷卡當下簡訊內容要有刷卡金額；最後，若信用卡被綁定，銀行要發簡訊通知消費者，明確揭露正在綁定的資訊。

童政彰指出，持卡人卡片若因為遺失、卡號外洩等因素，只要上述三項資訊完整揭露，即使被歹徒綁卡，也能在第一時間有所警覺。

銀行局表示，網路交易超過三千元、實體五千元，銀行就要簡訊通知消費者。至於包括Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay等三大國際行動支付，銀行業者已認定為安全規格較高的「行動信用卡」，若在實體店面線下交易，五千元以上才符合簡訊通知門檻，若是一般的App錢包業者，會認定是「網路交易」，逾三千元就得發送簡訊通知。

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